Bose SoundSport con Bluetooth ed NFC in offerta su Amazon: ora in sconto del 31%

Se stai cercando degli auricolari di qualità che rimangono al loro posto durante l’allenamento durante gli esercizi, le Bose SoundSport potranno fare al caso tuo. Puoi acquistarle su Amazon a soli 103,34€ invece di 149,95€.



Bose include nella confezione l’auricolare wireless, una piccola custodia per il trasporto con un moschettone incorporato nel design, un cavo di ricarica microUSB, due set di punte StayHear+ di diverse dimensioni e il libretto di istruzioni.

Nella parte superiore dell’auricolare destro c’è un unico pulsante responsabile dell’associazione e dell’accensione, ma dovrai comunque utilizzare il microfono e il telecomando per i controlli di riproduzione. Anche il modulo di controllo e il cavo sono ben costruiti.

Sì, puoi utilizzare l’app Bose Connect per aggiornamenti e controlli per Apple e Android. Bose include anche il supporto per Tile per tenere traccia del tuo SoundSport Wireless in caso di smarrimento.

SoundSport Wireless si connette al telefono tramite Bluetooth 4.1 e dispone di NFC per l’accoppiamento tramite tocco. La sua portata è di circa 10 metri e funziona abbastanza bene.

Proprio come le Bose QuietComfort 45 e le Bose Noise Cancelling Headphones 700, le SoundSport Wireless supportano solo due codec Bluetooth: SBC e AAC. Ciò significa che i dispositivi iOS possono trasmettere audio di alta qualità agli auricolari, ma alcuni telefoni Android potrebbero avere difficoltà a farlo. Android non è in grado di codificare correttamente il codec Bluetooth AAC sulla sua moltitudine di dispositivi supportati. Alcuni utenti Android potrebbero persino avere una qualità audio più coerente rispetto a SBC, il minimo comune denominatore dei codec Bluetooth.

Le SoundSport Wireless durano circa 6 ore e 45 minuti con una singola carica, superando la durata della batteria di sei ore specificata. In pratica per un utilizzo medio durano in media per l’intera settimana lavorativa. Occorrono due ore per caricare completamente gli auricolari. Approfitta ora dello sconto del 30% e ricorda: se sei cliente Prime puoi richiedere la spedizione gratuita!

