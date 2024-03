Bose Speaker Bluetooth: solo per OGGI lo paghi quasi META' PREZZO!

Se hai bisogno di uno speaker portatile di qualità che si adatti a ogni esigenza, in tuo soccorso viene immediatamente lo speaker Bluetooth di Bose, oggi disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 41% che fa abbassare il prezzo da 169,95€ a 99,99€! Approfittane subito, è un’offerta a tempo che potrebbe scadere molto presto!

Bose SoundLink Flex Speaker Bluetooth: oggi su Amazon con uno sconto che fa crollare il prezzo

Bose SoundLink Flex Speaker Bluetooth si presenta con un’ottimo design e dispone di diverse tecnologie, tra cui un trasduttore fatto a posta per assicurarti un suono coinvolgente e allo stesso tempo profondo, che sia in casa che all’esterno. Infatti, tutto ciò viene avvalorato dalla tecnologia PositionIQ, la quale rileva in automatico la posizione dello speaker nell’ambiente e ottimizza la nitidezza del suono in base a questo parametro.

Ottimo per viaggiare, questo speaker Bluetooth soddisfa gli standard di impermeabilità IP67, grazie ai suoi materiali impermeabili, che lo rende praticamente adatto per ogni uscita all’aria aperta. In più, è stato realizzato con lo scopo di tenerlo sempre a portata di mano e di poter resistere a ogni situazione estrema data dall’ambiente, come pioggia, polvere e detriti ma anche cadute accidentali, raggi UV e ruggine.

La batteria di questo speaker è un vero fiore all’occhiello: si ricarica in pochi minuti grazie al cavo USB-C incluso e riesce a offrire circa 12 ore di autonomia continua per ogni ricarica effettuata. Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi con un incredibile sconto del 41% da sfruttare il prima possibile, il quale va a fissare il prezzo finale a soli 99,99€!

