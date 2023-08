BOTTE DI CALDO Amazon: 10 utilissimi gadget tech a MENO DI 1 Euro

Le offerte a 1 euro su Amazon sono un’opportunità imperdibile per gli amanti dello shopping online. Grazie all’enorme selezione di prodotti a basso costo, è possibile trovare articoli di vario genere senza dover spendere una fortuna anche in questo Prime Day. Tuttavia, come sempre, è fondamentale fare una ricerca accurata e valutare attentamente ogni acquisto per assicurarsi di ottenere il massimo valore dal proprio denaro.

Aguzza la vista e trova i prodotti che costano fino a 1€

Guarda quali gadget abbiamo trovato oggi sul sito di e-commerce più grande del mondo, e che puoi portare a casa con pochi centesimi: praticamente paghi solo le spedizioni.

Splitter USB HUB per avere tre ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 4€ di spedizione).

Proseguiamo con montalatte elettrico. Compatto e portatile, questo prodotto non occupa molto spazio e può essere facilmente portato in giro. Rendi il tuo latte tutto schiumoso, ottimo per preparare cappuccino, caffè bianco e frappè a casa. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,01€ (spedizioni a 4,98€).

Proseguiamo con questo caricatore-adattatore 4 porte USB 3, Compatto e portatile, questo prodotto non occupa molto spazio e può essere facilmente portato in giro, garantendosi sempre dietro ben 4 porte USB. Un gadget utile e carino che puoi comprare a solo 0,99€ (spedizioni a 3,99€).

Splitter 4 porte USB HUB in alluminio, per avere quattro ingressi USB al posto di uno. Adatto per computer desktop e laptop, supporta hot plug e scollega, consuma poca energia e può leggere i dispositivi portatili. Ah, dimenticavo: cosa solo 0,01€ (più 6€ di spedizione).

Comodissimo Adattatore USB, prezzo 1€ (spedizioni a 1€). E’ piccolo e compatto, ma anche bello resistente. Lo porti praticamente dove vuoi e col pratico sistema Plug and play, lo usi per adattare cavi USB C 3.1 Tipo C Femmina a USB 3.0 Tipo A.

Caricabatteria da auto doppio ingresso USB e display a LED. Perfetto per portarlo sempre con te, questo accessorio per auto si collega all’adattatore DC della vettura, e può ricaricare fino a 2 dispositivi contemporaneamente. Ha anche un display al LED che ti avvisa del livello di carica. Puoi averlo a solo 0,89€ (spedizioni a 2,98€).

Mouse Ottico senza fili USB. Questo mouse wireless 1,2,4 GHz ha davvero tutto, nonostante il prezzo: progettato in maniera ergonomica per un’impugnatura confortevole, ha il ricevitore nascosto nella parte inferiore del mouse. E’ un device plug&play, nessun software aggiuntivo o configurazione necessaria. Puoi averlo a soli 0,21€ (spedizioni a 6,38€).

Torcia mini UV. Eh sì, sembra assurdo ma questa piccola (10 cm) torcia funziona eccome, ed emette una luce bluastra abbastanza forte. Costa appena 0,01€ (spedizioni a 3,38€).

Switch hub USB – 7 Porte Hub Adattatore USB 3.0. Espandi la connettività del tuo computer con questo hub USB a 7 porte con interruttore ON / OFF. Le spie LED mostrano quali porte USB sono in uso in qualsiasi momento. Utile a 0,01€ (e 4€ di spedizioni).

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless. Un piccolo quanto geniale gadget che vi permette di ritrovare subito le vostre chiavi nel caso doveste smarrirle. Con appena 0,72 centesimi non dovrete più preoccuparvi di dove avete dimenticato le chiavi dell’auto o quelle di casa. In un attimo, con un fischio, il Key Finder si attiva a distanza ed emette un suono e delle luci per farsi trovare.

E con questo abbiamo finito. Allora, che ne dite? Avete visto qualcosa di nuovo o curioso che vi può interessare tra questi gadget tech da portare a casa con pochi centesimi in chiusura Prime Day? Praticamente paghi solo le spedizioni, per cui perché non farsi tentare e provarne qualcuno?