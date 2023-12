Box Polaroid Go Generation 2 al minimo storico su Amazon (99€)

Il box Polaroid Go Generation 2 oggi è in vendita su Amazon a un ottimo prezzo per chi cerca un’idea regalo in vista del Natale. Grazie all’ultima proposta, infatti, si può acquistare a soli 99,00€ invece di 114,99€, grazie allo sconto del 14%. Ecco il link all’offerta.

Everything Box Polaroid Go Generation 2 Black è tra le migliori fotocamere istantanee in circolazione. Tra le caratteristiche che la rendono tale segnaliamo la qualità dell’immagine, il design ultra-compatto e la doppia esposizione.

Box Polaroid Go Generation 2 in offerta a 99€ su Amazon

All’interno del box troviamo la nuova fotocamera istantanea Polaroid Go Generation 2 in colorazione Black e una doppia confezione di pellicola a colori GO per un totale di 16 foto. Si tratta di un’ottima idea regalo per gli amanti delle fotocamere istantanee, oltre naturalmente che per se stessi.

Il modello Generation 2 rappresenta la fotocamera Polaroid Go più piccola mai realizzata. Questo però non significa rinunciare alle caratteristiche uniche della fotocamera, su tutte la doppia esposizione. Non preoccuparti se non l’hai mai usata prima d’ora, imparare ad usarla è un gioco da ragazzi.

Segnaliamo infine le funzionalità selfie e auto-timer, in modo da rendere la fotocamera ancora più completa.

La fotocamera istantanea Polaroid Go Generation 2 Black, insieme alla doppia confezione di pellicola Go, è in offerta a soli 99,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon e gli abbonati a Prime hanno garantita la spedizione gratuita: se lo acquisti entro la giornata di oggi, arriverà a casa tua martedì 19 dicembre, in tempo per Natale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.