Braun Oral-B Smart 4 4500 MENO 63%!! Il prezzo più basso di sempre!

Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è uno spazzolino elettrico di alta qualità, non è il solito spazzolino elettrico che spazzola e basta, ma un vero e proprio dispositivo avanzato "multiuso", decisamente smart viste le tante funzioni disponibili.

Mai avuto carie in vita mia!

Una delle caratteristiche principali di Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction è la sua testina CrossAction. Questa testina è progettata per raggiungere e pulire efficacemente i denti, rimuovendo al massimo la placca e prevenendo l’accumulo di tartaro. La disposizione delle setole in un angolo di 16° consente una pulizia precisa e profonda tra i denti e lungo la linea di gengiva, migliorando la salute orale complessiva.

Un’altra caratteristica notevole di questo spazzolino è la sua connettività Bluetooth. Grazie alla sua capacità di connettersi all’app Oral-B, è possibile ottenere consigli personalizzati per la spazzolatura dai dentisti e monitorare il progresso della pulizia. L’app fornisce anche un feedback in tempo reale per assicurarsi di spazzolare ogni parte della bocca in modo adeguato e ottimale.

Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction ha anche un timer integrato che indica il momento in cui si è spazzolato per i due minuti raccomandati. Questo aiuta a garantire una pulizia corretta e completa e impedisce di spazzolare troppo a lungo o troppo poco. Inoltre, il timer si divide in quadranti da 30 secondi, in modo da sapere quando è il momento di spostarsi nella zona successiva della bocca per garantire una pulizia uniforme.

La batteria del Braun Oral-B Smart 4 4500 CrossAction offre una durata eccezionale. Una singola carica può durare fino a due settimane di spazzolatura regolare. Inoltre, offre una varietà di modalità di pulizia tra cui scegliere. Questo include una modalità di pulizia quotidiana per una pulizia standard, una modalità di sensibilità per denti delicati e una modalità di sbiancamento per rimuovere le macchie superficiali. Con questa varietà di modalità, è possibile personalizzare la spazzolatura in base alle proprie esigenze individuali.

