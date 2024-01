Braun Series 5 a META' PREZZO: prendi il rasoio elettrico senza eguali!

Braun non ha bisogno di presentazioni. Il suo modello Series 5 5190cc Ricaricabile, Rifinitore, con Stazione di ricarica e Pulizia molto veloce e pratica, oggi è in offerta su eBay a soli 164,72 euro. Risparmiando così la metà grazie allo sconto del 43% più il coupon MODA24 che devi aggiungere al momento dell’acquisto, per risparmiare un ulteriore 15%!

Braun Series 5 5190cc: le caratteristiche

​​​​​​​Il rasoio elettrico barba Braun Series 5 offre una rasatura efficace ad ogni passata anche con barbe folte e nelle aree più difficili da raggiungere. L’esclusivo motore AutoSense rileva la densità della barba e adatta la potenza del motore del rasoio 13 volte al secondo. Dotato inoltre di rifinitore di precisione estraibile.

Impermeabile al 100%, questo rasoio progettato per durare fino a 7 anni offre prestazioni straordinarie e un’eccellente sensazione di comfort sulla pelle.

Braun non ha bisogno di presentazioni. Il suo modello Series 5 5190cc oggi è in offerta su eBay a soli 164,72 euro. Risparmiando così la metà grazie allo sconto del 43% più il coupon MODA24 che devi aggiungere al momento dell’acquisto, per risparmiare un ulteriore 15%!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.