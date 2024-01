BRAVIA KD-55X80L, immagini cristalline Sony in super sconto solo su Amazon!

Sony BRAVIA KD-55X80L è un televisore Smart 4K con caratteristiche Premium che sapranno convincere tutte le tipologie di utenti, dai semplici spettatori ai più esigenti gamer e appassionati di cinema. Oggi Amazon ha deciso di dare un bel taglio al prezzo di listino, una sforbiciata decisamente importante, un sontuoso MENO 22% che fa scivolare il prezzo all’indietro di ben 200 euro! Da 899 euro di partenza Amazon lo propone a 699 euro! Davvero niente male, vero?

Che colori questa TV!

Sony BRAVIA KD-55X80L è elegante e sottile, con un pannello frontale senza cornice che offre un aspetto moderno e sofisticato.

Il cuore di Sony BRAVIA KD-55X80L è il pannello Triluminos che restituisce una gamma di colori ampia, ricca di sfumature e tonalità. Il processore X1 è la potenza dietro queste immagini luminose, in grado di analizzare i contenuti in tempo reale per rivelare più dettagli e consistenza in ogni scena.

Sony BRAVIA KD-55X80L è dotato di tecnologia HDR (High Dynamic Range) che permette un range di luminosità più ampio e un’ampia gamma di colori, offrendo immagini ancora più realistiche e dettagliate. Questa tecnologia consente di riprodurre dettagli nelle scene chiare e scure, migliorando l’esperienza visiva complessiva.

Oltre alla qualità dell’immagine, Sony BRAVIA KD-55X80L vanta anche un audio di alta qualità grazie alla tecnologia ClearAudio+. Questa tecnologia ottimizza il suono per offrire una chiarezza e una nitidezza eccezionali.

Sony BRAVIA KD-55X80L è un’ottima smart TV per gli amanti dei videogiochi: è dotata della modalità Auto Low Latency in HDMI 2.1 per un gameplay fluido e reattivo, nonché di Auto HDR Tone Mapping per rivelare dettagli cruciali nelle parti più scure e più luminose dello schermo.

Sony BRAVIA KD-55X80L è dotato di sistema operativo Android TV, il che significa che ha un accesso completo a un’ampia gamma di app e servizi di streaming online come Netflix, Prime Video, YouTube e molti altri. È anche possibile installare altre app attraverso il Google Play Store, consentendo una personalizzazione completa del proprio televisore.

Davvero una super smart TV questa Sony BRAVIA KD-55X80L! Lo sconto è eccezionale MENO 22%! Meno 200 euro!

