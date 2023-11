BRAVIA KD-65X85L, 65 pollici Sony al top con uno sconto mostruoso!

BRAVIA KD-65X85L è uno dei televisori di fascia alta Sony dalle prestazioni più elevate, un concentrato di tecnologia che saprà illuminare il vostro salotto come un vero e proprio faro nella notte! D’altronde Sony vuol dire qualità d’immagine senza compromessi in ogni campo, e questa qualità si paga. Ma oggi, grazie ad un eccezionale sconto Amazon si paga decisamente meno! La sforbiciata è davvero ben riuscita: 1.099 euro invece che 1599 euro, ovvero MENO 31% sul prezzo di listino! Grazie Amazon, che sconto clamoroso per una smart tv clamorosa!

Che immagini spettacolari!

Il design della TV è moderno e minimalista per adattarsi a qualsiasi arredamento e con una cornice Seamless Edge, ovvero sottilissima, senza ingombranti ed antiestetiche cornici di plastica.

Sony BRAVIA KD-65X85L è dotato di uno schermo Full Array LED da 65 pollici con una risoluzione 4K Ultra HD. Inoltre, il display utilizza la tecnologia HDR per fornire un’ampia gamma dinamica di colori e luminosità, offrendo immagini ancora più vivide e coinvolgenti.

Il cuore di Sony BRAVIA KD-65X85L è un processore X1 Ultimate, che migliora ulteriormente la qualità dell’immagine tramite l’upscaling intelligente. Questo significa che anche i contenuti non nativi 4K vengono elaborati in modo da avvicinarsi alla qualità 4K. Inoltre, il processore X1 Ultimate offre un’ampia gamma di colori e una migliore gestione del contrasto, offrendo un’esperienza visiva superiore.

La TV offre anche un audio di qualità eccezionale grazie alla tecnologia Acoustic Multi-Audio. Questa tecnologia sincronizza il suono con l’immagine, creando un’esperienza audiovisiva coinvolgente. Inoltre, il televisore è compatibile con il sistema Dolby Atmos, che offre un’esperienza surround immersiva.

Inutile dire che la piattaforma streaming è da primo della classe: Google TV che garantisce una user experience facile e immediata, ma soprattutto costanti aggiornamenti nel corso del tempo.

Che smart TV questa Sony BRAVIA KD-65X85, e che sconto incredibile MENO 500 euro! Sta andando ovviamente a ruba, sapete tutti cosa fare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.