Broadlink Telecomando universale: casa tua diventa smart a 41€

Molti dispositivi ed elettrodomestici di casa -come ad esempio TV, decoder, amplificatori, soundbar e aria condizionata – non sono smart ma possono diventarlo. Grazie a geniali gingilli come il Broadlink Telecomando universale IR e RF. Al prezzo di 41€ e spicci su Amazon, ecco come controllare tutta casa attraverso comandi vocali e un’app su smartphone.

I dispositivi e gli elettrodomestici di casa vengono comandati tramite un telecomando a infrarossi. Per poterli controllare da smartphone o con la voce, dunque, c’è bisogno di un ulteriore dispositivo in grado di emettere le stesse frequenze dei telecomandi e di eseguire le operazioni che ci servono.

Sul mercato ne esistono diversi, più o meno sofisticati, più o meno costosi. Quello di Broadlink, compatibile con Alexa e Google, è probabilmente uno di migliori per quanto concerne il rapporto prezzo/prestazioni.

Innanzitutto, supporta tutti i dispositivi operati su frequenza RF 433 MHz il che significa il 99% di quel che avete a casa; e include di 50.000 dispositivi già preimpostati: basta indicare marca e modello, e la configurazione avverrà in modo del tutto automatico.

E se il tuo elettrodomestico non è incluso nell’elenco, nessun problema: grazie alla modalità apprendimento il Broadlink può imparare a gestirlo in pochi istanti. Puoi controllare per esempio accensione e spegnimento della tv, ma anche volume, cambio canale, cambio di ingresso, riproduzione, avanzamento rapido, riavvolgimento, pausa, arresto, precedente, successivo. Oppure gestire con la voce accensione e spegnimento del condizionatore, regolare la temperatura, la velocità della ventola, la modalità operativa e così via.

In più, si interfaccia con IFTT il che significa che puoi creare complesse automazioni che spengono tutto quando sei fuori casa, e riaccendono quel che ti serve quando rincasi. Tanta comodità a un prezzo davvero molto ragionevole: solo 41€ e spicci con spedizioni Amazon Prime.

