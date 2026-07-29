Brutte notizie per chiunque avesse intenzione di acquistare uno smartphone da settembre in poi

Qualcomm ha comunicato ai propri clienti un aumento dei prezzi dei chip Snapdragon a partire da settembre 2026, con rincari che secondo quanto riportato da Bloomberg si collocano in doppia cifra percentuale. Una decisione che riguarda direttamente smartphone, laptop e smartwatch di fascia alta, e che nei prossimi mesi si tradurrà in listini più cari per chi sta valutando l’acquisto di un nuovo dispositivo.

Secondo l’azienda, l’aumento arriva dopo aver esaurito ogni margine per assorbire internamente i maggiori costi dei fornitori. I tentativi di reperire componenti alternativi da altre fonti non avrebbero dato risultati. La causa principale va ricercata nell’espansione dei data center dedicati all’intelligenza artificiale, che sta assorbendo una quota crescente della capacità produttiva mondiale di semiconduttori.

Da settembre i prezzi degli smartphone aumenteranno

TSMC, il produttore che realizza i chip per Qualcomm e Apple, ha già raggiunto i propri limiti di capacità, un collo di bottiglia che si sta riflettendo sui prezzi di quasi tutti i componenti elettronici di base.

L’impatto riguarda una gamma ampia di prodotti di elettronica di consumo: smartphone premium di marchi come Samsung e Xiaomi, ma anche occhiali smart, visori per la realtà virtuale, smartwatch e computer Windows con architettura ARM. Per i consumatori l’aumento non si tradurrà in un rincaro immediato alla cassa, perché i produttori acquistano i chip con largo anticipo rispetto al lancio dei dispositivi: il trasferimento dei maggiori costi sui listini richiederà quindi alcuni mesi, ma è considerato inevitabile.

Non si tratta di un episodio isolato. Il precedente Snapdragon 8 Elite era già costato il 30% in più rispetto al modello che lo aveva preceduto, e la stessa TSMC ha annunciato per il prossimo anno ulteriori ritocchi ai listini, fino al dieci per cento, sulla maggior parte dei processi produttivi. Un contesto che lascia presagire una pressione sui costi destinata a estendersi a tutto il settore, con effetti che si faranno sentire soprattutto sulla prossima generazione di smartphone Android di fascia alta: il Galaxy S26 Ultra, ad esempio, monta oggi processori Snapdragon nella versione europea, e il suo successore potrebbe risentirne direttamente.

Per il mercato italiano, dove il prezzo medio degli smartphone di fascia alta ha già registrato incrementi costanti negli ultimi anni, la notizia si aggiunge a un quadro segnato dal rincaro dei componenti e dalle tensioni sulle catene di approvvigionamento globali. Chi ha in programma l’acquisto di un nuovo dispositivo di fascia alta nei prossimi mesi potrebbe quindi valutare di anticipare i tempi, prima che gli aumenti annunciati da Qualcomm si riflettano sui listini dei principali produttori.

Qualcomm starebbe intanto lavorando in parallelo a una variante di chip più economica per contenere la pressione sui prezzi, senza però fornire per ora una tempistica precisa.