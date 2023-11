Il magico GLOBO che mostra mappamondo e costellazioni in OFFERTA col BLACK FRIDAY!

Buki France Giorno e Notte Globo è un magico e istruttivo mappamondo per grandi e piccini, che di giorno mostra la cartina geografica del Pianeta Terra e di notte, premendo il bottone, invece lo spazio e le sue affascinanti costellazioni. Un regalo sorprendente, che ora paghi solo 39,90 euro grazie allo sconto del 31% con il Black Friday in corso su Amazon. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Buki France Giorno e Notte Globo: le caratteristiche

Buki France Giorno e Notte Globo vanta un supporto in metallo che ricorda i classici mappamondo da salotto. Tuttavia, è in versione moderna: infatti, se di giorno mostra i confini politici, i mari, le montagne, le città e capitali, premendo l’interruttore al buio si illumina e rivela le costellazioni. LED di ricambio incluso. Completo di addattatore con spina EU.

Un accessorio magico e istruttivo, adatto a tutte le età! Dimensioni: 22 x 21 x 32,5 cm. Peso 920 grammi. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Buki France Giorno e Notte Globo ora paghi solo 39,90 euro grazie allo sconto del 31% con il Black Friday in corso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.