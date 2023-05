Bundle Dragon Ball Z: Kakarot per Nintendo Switch in sconto del 50% su Amazon

Scopri l’universo di Goku e i suoi amici con il nuovo bundle Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set per Nintendo Switch. Questo titolo ti offre l’opportunità unica di rivivere la storia dei nostri eroi preferiti e degli altri guerrieri Z in un’avventura RPG mozzafiato. Acquistalo ora su Amazon a soli 30 euro invece di 59,99 euro.

Dragon Ball Z: Kakarot non è un semplice gioco di combattimento, c’è molto di più da scoprire. Potrai infatti esplorare vaste aree, completare missioni secondarie per approfondire ulteriormente la storia, e interagire con i personaggi dell’universo di Dragon Ball Z.

Con A New Power Awakens Set, avrai accesso a due episodi extra e un nuovo scenario di storia. Entra nel ruolo di Goku e Vegeta mentre sviluppano i loro poteri attraverso la formazione con Whis e sfida il potente Dio della Distruzione, Beerus. Questi contenuti extra aggiungono ore di gameplay e permettono di raggiungere il livello Super Saiyan God.

L’azione di Dragon Ball Z: Kakarot è magnificamente rappresentata con un’estetica che ricorda l’anime originale. Le battaglie mozzafiato, i personaggi ben disegnati, e le ambientazioni colorate ti faranno sentire come se fossi entrato nel mondo di Dragon Ball Z.

L’offerta include anche vari bonus di pre-ordine, tra cui una subquest, oggetti di cucina e un paio di veicoli che Goku può usare per muoversi nelle varie aree di gioco. Non perdere l’opportunità e acquista ora su Amazon grazie allo sconto del 50% questo fantastico bundle per Nintendo Switch. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.