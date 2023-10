Bundle Dualsense PS5 + EA FC 24 in OFFERTA su Amazon

Dopo mesi e mesi di estenuante attesa, Electronic Arts ha finalmente rilasciato sul mercato mondiale EA FC 24, la sua nuovissima interpretazione calcistica che promette davvero tantissime novità. Approfittando di questa occasione, Amazon ha dunque ben pensato di proporti il bundle Dualsense PS5 + EA FC 24 in offerta al sensazionale prezzo di soli 109 euro, che ti permette di avere uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo di listino originariamente proposto da PlayStation per il bundle in questione.

Dualsense PS5 e EA FC 24: divertimento assicurato

Partiamo innanzitutto dal controller Dualsense compreso all’interno di questo bundle, che rappresenta uno dei migliori controller ad oggi disponibili tra le console di generazione attualmente in commercio. Uno dei punti di forza principali alla base di questo controller è senz’ombra di dubbio il feedback aptico, che restituisce una sensazione tattile mai provata prima, regalando un elemento aggiuntivo e distintivo al gameplay di qualsiasi videogioco.

Per non parlare poi dei grilletti adattivi, grazie ai quali potrai sperimentare diversi livelli di forza e tensione sui tuoi polpastrelli: questa è una caratteristica molto interessante soprattutto se giochi a sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty o Battlefield, in cui ti sembrerà di tenere tra le dita un vero e proprio grilletto, con un autentico ritorno di forza da parte del controller.

Molto apprezzata poi la presenza del microfono integrato e l’ingresso per le cuffie, due accessori molto utili soprattutto se giochi online e hai dunque necessità di dialogare e comunicare con i tuoi compagni di squadra.

All’interno del bundle è ovviamente compreso anche EA FC 24, che segna un punto di non ritorno davvero essenziale: molti sono i cambiamenti attuati in questo caso, con l’apprezzatissima modalità Ultimate Team che dà finalmente il benvenuto al calcio femminile. Grazie alla nuovissima tecnologia Hypermotion, poi, i giocatori avranno dei movimenti ultra realistici e fedeli alla realtà.

Insomma, a nemmeno 110 euro hai la possibilità di portarti a casa il nuovo titolo di EA Sports assieme a un controller Dualsense aggiuntivo, ideale se vuoi giocare in multiplayer con un tuo amico in locale: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti suggeriamo fortemente di acquistare questo bundle Dualsense PS5 + EA FC 24 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e il prezzo potrebbe dunque aumentare improvvisamente nelle prossime ore.

