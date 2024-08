Bundle esagerato: Amazfit Balance Smartwatch 46 mm + Helio Ring MENO 108 EURO!

Amazon ci regala in questo caldissimo lunedì d’agosto un bundle scontato, anzi scontatissimo, da non sottovalutare: Amazfit Balance Smartwatch 46 mm e Helio Ring a soli 399,90 euro, invece che 507,95 euro! Lo sconto è davvero elevato rispetto al costo singolo di ogni dispositivo, ben 108 euro! Se siete alla ricerca di un monitoraggio completo durante l’attività sportiva, questo bundle è quello che fa per voi, orologio e anello smart in super sconto!

Amazfit Balance è uno smartwatch da 46 mm dotato di un display AMOLED da 1,5 pollici decisamente luminoso, con colori vivaci e neri profondi. L’elegante cassa in metallo e il cinturino in silicone garantiscono una buona resistenza e comfort durante l’uso quotidiano. Ma soprattutto donano al dispositivo un aspetto elegante e non banale. Sul fronte della salute e del fitness, l’Amazfit Balance non delude. È dotato di un ampio set di sensori per monitorare frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, qualità del sonno, stress e livelli di energia. Inoltre, offre un’ampia gamma di modalità sportive per tenere traccia delle attività fisiche. Il GPS integrato permette di tracciare con precisione le proprie performance durante le attività outdoor. La batteria è un altro punto di forza del dispositivo. Con una durata dichiarata di circa 14 giorni con una singola carica.

Il compagno ideale di Amazfit Balance è Amazfit Helio Ring. L’anello è molto solido, ma leggero (circa 4 grammi), essendo realizzato in titanio. L’anello è dotato di una serie di sensori che consentono di monitorare diversi parametri vitali come il sensore ED che tiene sott’occhio i segni fisici dello stress. E non solo ovviamente. Helio Ring analizza le diverse fasi del sonno, fornendo informazioni sulla durata e sulla qualità del riposo, ma anche i livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Non manca nulla insomma!

