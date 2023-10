Bundle imperdibile: PS5 STANDARD EDITION + FC24 PS5 VCH a soli 479 euro! eBay dichiara guerra ad Amazon

eBay ha ufficialmente dichiarato guerra ad Amazon! Infatti, è attiva sul portale e-commerce con oltre un quarto di secolo di storia un bundle incredibile! Sony Play Station 5 + FC24 PS5 VCH a soli 479,99 euro! Dunque, avrai l’ultima straordinaria versione della fenomenale console nipponica più lo straordinario gioco da calcio dell’EA sports a meno di 500 euro! Ma conviene sbrigarsi: tanti gamer non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione!

Maggiori dettagli sul bundle PS5

La PlayStation 5 (PS5) fa parte della nona generazione di console della casa giapponese Sony, e compete commercialmente con Xbox Series X/S di Microsoft. Il design è stato reso noto l’11 giugno 2020, e la console è in vendita in Nord America e in Giappone dal 12 novembre 2020, mentre in Europa dal 19 novembre 2020. La vendita, come noto, è stata inizialmente funestata dalla Pandemia, rendendola pressoché introvabile anche per il noto problema dei chip. Oggi per fortuna viene anche data in offerta, come questo splendido Bundle.

Di cui l’altro componente è il gioco da calcio attesissimo EA Sports FC 24, sviluppato da EA Sports, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, Microsoft Windows e Nintendo Switch dal 29 settembre 2023. E’ il primo con la nuova denominazione senza FIFA. Esiste inoltre anche una versione per Android iOS. È stato annunciato l’11 luglio 2023 direttamente sul canale YouTube di EA Sports e vede sulla copertina il fenomenale calciatore norvegese del Manchester city Erling Haaland. Tante le competizioni aggiunte, con molto spazio anche per il calcio femminile.

