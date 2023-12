Bundle incredibile per Xbox: Expansion Card + abbonamento di 1 mese a Game Pass + pacchetto Forza Motorsport Race Day a soli 152 euro!

Straordinario Bundle per chi possiede Xbox: WD_BLACK C50 1TB Expansion Card con abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass compatibile con Xbox Series X|S più pacchetto auto Forza Motorsport Race Day a soli 152,99 euro grazie allo sconto del 19%!

La scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox sfrutta la Xbox Velocity Architecture per garantire prestazioni analoghe a quelle della memoria interna della tua Xbox Series X|S e migliorare la tua esperienza di gioco. Più spazio per i giochi più pesanti. I giochi diventano sempre più pesanti e occupano più spazio. Con capacità da 512 GB a 1 TB, potrai archiviare molti più titoli e iniziare a giocare in un lampo. Questa scheda di espansione con licenza ufficiale Xbox è plug-and-play per Xbox Series X|S: la compatibilità è assicurata e non devi smontare la console per installarla.

Design firmato WD_BLACK. L’elegante design in stile industriale della scheda di espansione, punto di forza delle unità WD_BLACK, si adatta perfettamente alla tua Xbox. Salva più giochi, gioca di più sulla tua Xbox. Le altre schede ti costringono a trasferire ogni volta i giochi sulla console. Con la scheda di espansione WD_BLACK C50 per Xbox potrai iniziare a giocare più velocemente quando vuoi tu. In aggiunta otterrai un abbonamento di 1 mese a Xbox Game Pass compatibile con Xbox Series X|S più pacchetto auto Forza Motorsport Race Day.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.