Bundle Samsung: più acquisti, più risparmi fino al 20% di sconto!

Esplora le straordinarie opportunità offerte dal Bundle Samsung, dove più acquisti significano più risparmi! Grazie a questa imperdibile offerta, puoi comporre il tuo bundle ideale e ottenere sconti fino al 20%, direttamente al carrello. Che tu stia cercando di potenziare il tuo sistema di intrattenimento domestico o di aggiornare i tuoi dispositivi tecnologici, questa è l’occasione perfetta per ottenere grandi risparmi su una vasta gamma di prodotti Samsung.

Dal 15% al 20% di sconto sullo shop Samsung!

Sfrutta al massimo l’offerta Bundle Samsung fino al 4 marzo 2024 e approfitta degli sconti incrementali: acquista 2 prodotti e ricevi uno sconto del 15%, mentre l’acquisto di 3 prodotti ti garantisce uno sconto ancora più vantaggioso del 20%, applicato direttamente al momento del pagamento.

Questa offerta è valida su una selezione di prodotti Samsung, permettendoti di personalizzare il tuo bundle secondo le tue esigenze e ottenere il massimo valore per il tuo denaro. Non perdere l’opportunità di creare la tua esperienza tecnologica su misura e risparmiare con il Bundle Samsung.

Da aggiungere sicuramente alla tua selezione, in particolare modo, la Smart TV Neo QLED 4K da 65″ è una vera meraviglia tecnologica che offre un’esperienza visiva straordinaria. Con una risoluzione 4K Ultra HD, questa TV ti regala immagini nitide, vivide e dettagliate che ti immergono completamente nell’azione, portando i contenuti preferiti alla vita con una qualità visiva sorprendente.

Dotata della tecnologia Neo QLED, questa TV offre una luminosità eccezionale e un contrasto impressionante grazie alla retroilluminazione LED Quantum Matrix, che regola la luminosità in base alle scene per garantire neri profondi e dettagli luminosi anche nelle zone più scure. Questa tecnologia assicura anche una colorazione precisa e vibrante, rendendo ogni immagine incredibilmente realistica e coinvolgente. Dunque, cogli l’occasione e crea il tuo bundle finché sei ancora in tempo!

