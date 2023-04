Buongiorno con caffè Amazon: 10 affari ZUCCHERATI per cominciare bene la giornata

Cosa c’è di meglio che iniziare bene una giornata con un buon caffè o un cappuccino, e magari un buon affare concluso su Amazon? Guardate quante belle occasioni potreste sfruttare proprio per rendere più bella la mattinata.

realme 9i

Se sei alla ricerca di uno smartphone di ottimo livello, con un display FHD da 6.6” e una mega batteria da 5.000 mAh che ti garantisce di non rimanere mai senza il tuo cellulare attivo, in questo momento hai l’occasione che stavi aspettando da tempo: il realme 9i colore Blu Prisma è infatti in offerta su Amazon a soli 139€ nel taglio 4+64 GB cioè il 49% circa in meno rispetto al prezzo di listino che è 249€ (-39%). Le spedizioni poi sono rapide e gratuite grazie ai servizi Prime.

OPPO Band Sport AMOLED

Amazon ti propone in questo momento preciso uno dei migliori wearable sul mercato, come il fantastico OPPO Band Sport AMOLED con schermo da 1.1” colore Arancione, in super sconto a 29€, con un bel risparmio del 40%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, pochissimi pezzi disponibili.

Echo Show 5

L’offerta Amazon di oggi col 47% di sconto sull’ottimo Echo Show 5 di 2ª generazione è una di quelle che non puoi farti scappare per nessuna ragione al mondo se sei alla ricerca di un ottimo schermo intelligente dotato di Alexa. La famiglia Echo Show di Amazon è da sempre considerata la punta di diamante del settore e, con l’offerta di oggi, hai la scusa perfetta per ricevere a casa in appena un giorno un device che imparerai ad amare sin dal primo momento.

Xiaomi Redmi Note 11

Lo Xiaomi Redmi Note 11 è uno smartphone di buon livello, di quelli che ti offre praticamente di tutto e di più, senza per questo costare un occhio. Oggi, tra l’altro, la versione dal taglio da 4GB+128GB e con ampia batteria da 5000 mAh è in offerta su Amazon a soli 172€, cioè ben il 32% in meno rispetto al prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite. Non perdere quindi la grande occasione, scegli il colore che più ti piace e chiudi in fretta l’acquisto.

Motorola moto g22

Il Motorola moto g22 è uno dei migliori modelli di fascia media di Motorola. Con il suo avanzato sistema di fotocamere, è considerato un vero e proprio best buy in questo periodo, considerando il rapporto qualità e prezzo. Specie adesso che lo trovi in super offerta scontato nel taglio da 4/64 GB e nella elegante colorazione Cosmic Black. Questo ottimo smartphone puoi comprarlo a soli 125€ con le spedizioni gratuite di Prime.

Amazfit smartwatch GTS 2

Lo smartwatch Amazfit GTS 2 Mini 2022, compatibile con Android 5.0 o iOS 10.0 e versioni successive, è in offerta su Amazon. E a queste condizioni è da comprare subito senza pensarci su due volte. Se fa in fretta puoi prenderlo adesso a 71€ invece di 90€, con le spedizioni veloci e gratuite con Amazon Prime. In pratica te lo stanno tirando quasi addosso. Ricordati solo di spuntare la voce Applica coupon 15€ sulla pagina del prodotto.

Samsung Galaxy Tab A8

In questo momento su Amazon il prezzo del tablet top di gamma Samsung Galaxy Tab A8 colore Grey dal taglio 3/32GB e versione italiana, è letteralmente precipitato a 169€ dal prezzo base di 249€. Proprio così, se ti affretti e segui subito questo link puoi acquistare questo splendido tablet a un prezzo super conveniente (risparmi il 32%) con le spese di spedizioni gratuite garantite da Prime. Ma fai in fretta, l’offerta è limitata a pochi pezzi.

Samsung Galaxy A13

Il Samsung Galaxy A13 è uno dei migliori medio gamma attualmente presenti in commercio, con un comparto fotocamere davvero molto interessante, almeno per questa fascia di prezzo. Il device combina poi un design morbido al tocco e colori delicati Black, White e Blue, per uno stile unico e caratterizzato da linee affusolate che favoriscono una presa confortevole e facilitano l’utilizzo del dispositivo. Vai quindi su Amazon e chiudi l’acquisto subito a soli 140€ nel taglio da 3GB/32GB. Le spedizioni sono gratuite, rapide e sicure grazie a Prime.

Apple iPhone 11

Sistema a doppia fotocamera, un giorno intero di autonomia, vetro resistente e hip Apple tra i più veloci veloce di sempre. L’iPhone 11 resta un autentico gioiellino in grado ancora oggi di dire la sua nel panorama vastissimo delle produzioni Apple. E oggi puoi perfino acquistarlo a un prezzo super vantaggioso. Lo trovi adesso in offerta su Amazon a 549 euro, col 7% di sconto e le spedizioni rapide, sicure e gratuite garantite dai servizi Prime.

OPPO Enco Buds2

Tra i gadget hi-tech più gettonati del momento non possono mancare gli auricolari true wireless, che permettono di ascoltare musica e fare chiamate, dal mare alla montagna, come gli ottimi OPPO Enco Buds2 con cancellazione del rumore avanzata, he racchiudono tante funzionalità perfette per le esigenze di ogni tipo di turista e viaggiatore. Se cerchi la migliore qualità del suono in un paio di auricolari Bluetooth, quindi le OPPO Enco Buds2 fanno proprio al caso tuo, un prodotto top ma al contempo accessibile, oggi disponibile a soli 24 euro su Amazon, ovverosia con 25,00€ (50%) di sconto.

