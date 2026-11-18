E questo anche se Poste Italiane non aveva consegnato il foglio informativo. Per i giudici, controllare la scadenza resta un compito del titolare del buono.

Le due decisioni della prima sezione civile della Cassazione riguardano casi molto simili: buoni fruttiferi postali acquistati anni prima e ritrovati quando il diritto al rimborso era ormai prescritto. I risparmiatori avevano sostenuto che la mancata consegna del foglio informativo analitico, il cosiddetto Fia, avesse impedito loro di conoscere con chiarezza durata, condizioni e scadenza del titolo.

Nei giudizi di merito, almeno all’inizio, questa linea aveva retto. Poste Italiane era stata condannata a pagare capitale e interessi, con l’idea che un’informazione incompleta avesse potuto pesare sulla possibilità di riscuotere in tempo. La Cassazione, però, ha accolto i ricorsi di Poste e ha cambiato rotta. Il principio è secco: il mancato incasso entro i termini non può diventare, da solo, un danno da risarcire.

Foglio informativo non consegnato: perché per la Corte non basta

Il nodo è il ruolo del foglio informativo analitico. Per la Corte, quel documento non serve a formare il consenso del risparmiatore prima dell’acquisto, ma descrive un rapporto già nato. Arriva dopo, o comunque accompagna un titolo le cui condizioni sono fissate altrove. Per questo, secondo la Cassazione, la sua mancata consegna non prova che il titolare si sarebbe comportato in modo diverso.

Documenti cartacei e calendario: il controllo delle scadenze dei buoni fruttiferi è decisivo per evitare la prescrizione.

C’è poi il peso della pubblicità legale. Le condizioni delle varie serie di buoni — durata, tassi, modalità di rimborso — sono stabilite con decreto ministeriale e pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Per la legge, quella pubblicazione basta a rendere le informazioni conoscibili a tutti. Anche se, nella vita reale, è difficile immaginare piccoli risparmiatori che leggano i decreti prima di andare allo sportello. Ma è su questo terreno, formale e decisivo, che si muove il ragionamento dei giudici.

La Corte separa anche la negligenza dall’inganno. La mancata consegna del Fia, quando dovuta, può essere una condotta scorretta. Ma non equivale, di per sé, a un occultamento doloso del debito. In altre parole: non basta dire “non mi hanno dato il foglio” per sostenere che Poste abbia nascosto apposta la scadenza del buono.

Prescrizione decennale e responsabilità del titolare del buono

La prescrizione decennale dei buoni parte dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, secondo gli articoli 2935 e 2946 del Codice civile. Nel caso dei buoni fruttiferi postali, in pratica, alla durata del titolo vanno aggiunti altri dieci anni. Passato quel limite, il diritto al rimborso si estingue. Non è una semplice scadenza amministrativa: è la perdita del diritto vero e proprio.

Per la Cassazione, un ostacolo solo personale — la dimenticanza, la mancata lettura delle condizioni, il buono ritrovato tardi in un cassetto — non ferma la prescrizione. Servirebbe un fatto esterno, rilevante sul piano giuridico. L’articolo 2941, numero 8, del Codice civile prevede la sospensione quando il debitore ha nascosto il debito con dolo. Ma, per i giudici, l’assenza del foglio informativo non basta da sola a far scattare questa ipotesi.

Resta una distinzione temporale importante. Il decreto del Ministero del Tesoro del 19 dicembre 2000 aveva previsto l’obbligo di consegna personale del Fia al sottoscrittore. Il decreto del Ministero dell’Economia del 6 ottobre 2004 lo ha poi sostituito con la semplice messa a disposizione negli uffici postali. Quindi l’obbligo di consegna a mano riguarda solo alcune serie emesse in quella finestra. Ma, anche per quelle, dopo le due pronunce del 2026, la sola omissione non basta a ottenere il risarcimento davanti al giudice ordinario.

Abf, casi eccezionali e controlli: le strade ancora aperte

Il quadro non è del tutto chiuso. Fuori dai tribunali ordinari resta la strada dell’Arbitro Bancario Finanziario. Il Collegio di coordinamento dell’Abf, con la decisione n. 11113 del 16 dicembre 2025, aveva seguito una linea diversa: la mancata consegna del foglio informativo può ledere il diritto del risparmiatore a ricevere informazioni complete e può giustificare un ristoro per la perdita della possibilità di muoversi in tempo. Le decisioni dell’Abf, però, non vincolano la Cassazione.

Va tenuto distinto anche il caso deciso il 7 aprile 2026 dal Tribunale di Palermo, che ha condannato Poste Italiane a risarcire 120 mila euro a una risparmiatrice. In quella vicenda il problema non era soltanto il foglio informativo non consegnato: sul buono mancava qualsiasi indicazione della scadenza. Una circostanza considerata più grave e diversa rispetto ai casi esaminati dalla Suprema Corte.

Per chi conserva ancora buoni fruttiferi postali in casa, il controllo da fare è semplice, ma non va rimandato: leggere serie e data di sottoscrizione, riportate sul titolo, e verificare durata e scadenza. Se il buono è ancora in corso, o è scaduto da meno di dieci anni, può essere riscosso. Se invece la prescrizione è già maturata, dopo le pronunce della Cassazione la strada del risarcimento appare molto stretta, salvo profili diversi e specifici da valutare caso per caso.