Buono Amazon da 25€ per te se scegli adesso Sky WiFi

L’ultima offerta, attivabile solo online, di Sky WiFi è la più interessante da quando è stata lanciata la rete fissa definita come la più veloce d’Italia secondo i dati Ookla.

Oggi puoi infatti sottoscrivere una promozione che ti permette di pagare qualsiasi tipologia di abbonamento soltanto 24,90 euro al mese per 18 mesi, non paghi i costi di attivazione e soprattutto ricevi anche un buono Amazon da 25 euro. Meglio di così?

La nuova offerta Sky WiFi con buono Amazon da 25 euro

L’offerta è molto interessante perché permette di risparmiare parecchio rispetto a qualche tempo fa. Innanzitutto perché appunto non paghi i costi di attivazione, che altrimenti sarebbero di 49 euro; inoltre, il costo mensile scende a 24,90 euro al mese qualsiasi piano di tariffazione tu decida di scegliere.

Sì perché, collegandoti alla pagina ufficiale, hai ben tre proposte tra cui scegliere. Sky WiFi di base con la fibra ultraveloce e le chiamate a consumo, poi ecco Sky WiFi Plus che le chiamate te le include nel prezzo. Infine, la soluzione principe è Sky WiFi Ultra Plus, pensata per case grandi o su più piani, che ti permette di avere anche due range extender. In tutti i casi ricevi anche il modem Sky WiFi Hub intelligente e, appunto, non paghi i costi di attivazione.

Giusto per non farsi mancare niente ecco anche il buono regalo Amazon da 25 euro da spendere come vuoi sul popolare eCommerce. Ti basta attivare l’offerta ed entro trenta giorni riceverai il codice direttamente al tuo indirizzo di posta elettronica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.