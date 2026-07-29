Un nuovo Buono Fruttifero Postale premia chi mantiene l’investimento fino alla scadenza con un bonus lordo del 12% sul capitale sottoscritto.

Si tratta del Buono Rinnova Prima 3X4 Premio, un prodotto della durata di 12 anni che affianca al rendimento annuo lordo del 2,50% un premio fedeltà riconosciuto esclusivamente alla fine. L’offerta può risultare interessante per chi dispone di somme che non prevede di utilizzare nel breve periodo, ma presenta condizioni di accesso precise e penalizza chi richiede il rimborso anticipato.

Come funziona il premio fedeltà del 12%

Il dato più importante riguarda il premio lordo del 12%, calcolato sul valore nominale del Buono. Non si tratta quindi di un interesse aggiuntivo riconosciuto ogni anno, ma di una somma versata una sola volta al termine dei 12 anni di durata. Per riceverla è necessario conservare il titolo fino alla sua naturale scadenza.

Senza considerare il premio finale, il Buono offre un rendimento effettivo annuo lordo del 2,50% al dodicesimo anno. Includendo anche il bonus fedeltà, il rendimento effettivo annuo lordo complessivo sale al 3,23%. Il premio è soggetto, insieme agli interessi, alla tassazione agevolata del 12,50% prevista per i Buoni Fruttiferi Postali.

I rendimenti aumentano ogni tre anni

Il prodotto segue una struttura chiamata 3X4, perché gli interessi vengono riconosciuti al termine di ciascun triennio completato. Il rendimento effettivo annuo lordo è pari all’1% alla fine del terzo anno, all’1,50% dopo sei anni, al 2% alla fine del nono e al 2,50% al dodicesimo anno.

Questo meccanismo rende il Buono più vantaggioso con il passare del tempo. Chi lo mantiene per l’intera durata beneficia sia del rendimento più elevato sia del premio finale del 12%. Chi interrompe prima l’investimento riceve invece soltanto il capitale e gli interessi maturati per i trienni effettivamente conclusi.

Chi può sottoscrivere il nuovo Buono

Il Buono Rinnova Prima 3X4 Premio non è disponibile liberamente per tutti i risparmiatori. Può essere prenotato esclusivamente da chi possiede determinati Buoni Fruttiferi Postali dematerializzati prossimi alla scadenza. La richiesta deve essere effettuata nei 30 giorni precedenti la scadenza del titolo che si intende rinnovare.

Sono esclusi alcuni prodotti, tra cui i Buoni dedicati ai minori, i Buoni 4 anni risparmiosemplice, il Buono per un Buono 6 mesi e i titoli già utilizzati per prenotare un altro Buono. L’effettiva emissione avviene quando le somme provenienti dal rimborso del vecchio titolo vengono accreditate sul conto di regolamento.

La prenotazione può essere effettuata soltanto presso un ufficio postale, presentando un documento di identità valido e il codice fiscale. Il nuovo Buono viene emesso esclusivamente in forma dematerializzata e può essere sottoscritto per importi pari a 50 euro e relativi multipli.

Cosa succede in caso di rimborso anticipato

Il capitale può essere rimborsato in qualsiasi momento, totalmente oppure in parte. Tuttavia, gli interessi vengono riconosciuti soltanto dopo il completamento dei singoli periodi triennali. Chiedendo il rimborso prima della fine del primo triennio si recupera quindi il capitale investito, ma senza interessi.

Il principale limite riguarda il bonus: in caso di uscita anticipata si perde interamente il premio fedeltà del 12%. Il prodotto è dunque pensato soprattutto per chi può lasciare le somme investite per un periodo molto lungo. Restano la garanzia dello Stato e l’assenza di costi di sottoscrizione e rimborso, salvo gli oneri fiscali e l’eventuale imposta di bollo.

Le condizioni descritte riguardano la serie TF412A260724, emessa da Cassa Depositi e Prestiti e distribuita da Poste Italiane a partire dal 24 luglio 2026. Il prodotto prevede un rendimento annuo lordo del 2,50% alla scadenza, che sale al 3,23% considerando il premio lordo del 12% riconosciuto sul valore nominale. Prima della sottoscrizione è comunque necessario consultare il Foglio informativo e la Scheda di sintesi della serie in vigore.