Butta la moka! Con questa Frog Didiesse Revolution in OFFERTA finalmente berrai un caffè come si deve

Come ci insegna il grande Eduardo nella famosa scena sul balcone del film “Questi fantasmi”, nella quale spiega al vicino perennemente affacciato come si usa la macchinetta “napoletana”, fare un buon caffè è un arte. E in alcune zone d’Italia rappresenta un autentico rito irrinunciabile. Certo, i tempi cambiano, e la tecnologia ha modificato radicalmente anche il modo di prepararsi il caffè. E allora, se hai deciso di adeguarti, dovresti prestare attenzione a questa offerta su eBay: la Macchina da caffè DIDIESSE Frog Revolution Caffè Borbone + portaccessori incluso, la pagheresti solo 122,93 euro!

Oltre alla forma davvero gradevole, potrai scegliere tra una miriade di colori. La scelta, inoltre, non implica una modifica del prezzo, come accade solitamente per i telefoni a parità di modello. Tutte varianti cromatiche particolari, ora vivaci, ora più scuri, così da adattarsi tranquillamente a ogni cucina o ufficio!

Frog Didiesse Revolution: le caratteristiche tecniche

La macchina per caffè espresso Frog, dal design divertente e colorato, si adatta ad ogni esigenza. Ideale per l’ambiente domestico, ma utile e pratica anche per l’ufficio. Così tu e i tuoi colleghi risparmierete di chiamare il bar 3-4 volte al giorno o non sarete più costretti a bere quell’imbevibile liquido marrone che esce dalla macchinetta. Eroga caffè per una tazzina singola, ma lo fa velocemente, quindi in pochi secondi lo preparerai anche per gli ospiti. E’ omologato per caffè a cialde e il vano dell’acqua ha una capienza di 2 litri, quindi tra un riempimento e un altro ci vuole del tempo.

Il vano posteriore sarà la soluzione più igienica e veloce per ricaricare d’acqua la tua macchina per espresso. Vanta una pratica vaschetta di raccolta, facile da svuotare e pulire con pratici scomparti per cialde, zucchero, bicchieri e palette inclusi con ogni acquisto. Ecco tutti i colori tra cui puoi scegliere:

Avorio

Fucsia

Giallo Limone

Arancio

Rosso Pieno

Nocciola

Bianco

Gesso

Verde Chiaro

Green

Blu Miami

Viola

Blu

Nero

Dunque, cosa aspetti? La Macchina da caffè DIDIESSE Frog Revolution Caffè Borbone + portaccessori incluso ora la paghi solo 122,93 euro!

