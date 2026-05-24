BYD Great Han, la nuova ammiraglia elettrica punta a 1.000 km di autonomia

BYD prepara il lancio della Great Han, la nuova berlina elettrica executive attesa in Cina nel 2026. Un modello già visto su strada durante i test finali, ancora camuffato ma ormai vicino alla versione definitiva.

L’obiettivo è chiaro: affiancare la Great Tang nella parte alta della gamma e arrivare a un’autonomia dichiarata fino a 1.000 km. La casa cinese, per ora, non ha diffuso né dati tecnici completi né prezzi ufficiali. Ma il messaggio è già forte: BYD vuole pesare di più nel mercato delle elettriche premium, dove contano autonomia, comfort e tempi di ricarica. E non poco.

Foto spia e design: la berlina executive che affianca la Great Tang

Le prime immagini della BYD Great Han mostrano una vettura lunga, bassa, con proporzioni da vera ammiraglia elettrica. Non una semplice berlina di fascia alta, almeno a giudicare dalle forme. Il frontale sembra riprendere lo stile già visto sulla Great Tang, con una firma luminosa orizzontale che attraversa tutta la parte anteriore e prese d’aria verticali inserite nella zona delle luci diurne. Tutto da confermare, certo. Però il camuffamento è leggero e lascia intravedere linee già definite, non un prototipo lontano dalla produzione.

Si notano anche dettagli più curati, come possibili vernici bicolore e pinze freno di grandi dimensioni abbinate alla carrozzeria. Scelte pensate per dare alla vettura un’immagine più distintiva, meno anonima rispetto a molte rivali elettriche. Fonti vicine alla stampa specializzata cinese parlano di “una seconda ammiraglia”, indicando proprio la Great Tang come riferimento interno più vicino.

Batteria Blade di seconda generazione: il nodo dei 1.000 km dichiarati

Il numero che fa più rumore è l’autonomia fino a 1.000 km. Un dato atteso, ma non ancora accompagnato da una scheda tecnica ufficiale: non si conoscono capacità della batteria, potenza dei motori e versioni previste in gamma. La BYD Great Han dovrebbe montare la batteria Blade di seconda generazione, evoluzione di una tecnologia centrale per il gruppo cinese, insieme al supporto alla ricarica rapida.

Il confronto con la gamma aiuta a capire dove vuole arrivare BYD: la Great Tang EV viene indicata con un’autonomia fino a 950 km, mentre la nuova berlina dovrebbe andare oltre. Resta però da vedere con quale ciclo di omologazione sarà dichiarato quel valore. E soprattutto quanto potrà valere nell’uso reale, tra autostrada, freddo e ricariche ad alta potenza. Per ora serve cautela: la soglia dei 1.000 km colpisce, ma andrà misurata sui dati definitivi.

Calendario di lancio e fascia prezzo: cosa aspettarsi tra prevendita e debutto

La tabella di marcia più probabile prevede la BYD Great Han nei documenti del Ministero cinese dell’Industria e dell’Informazione tra giugno e luglio, poi le prevendite ad agosto e il debutto commerciale a settembre 2026. Tempi in linea con il mercato cinese, che spesso concentra le novità più importanti prima della ripresa autunnale delle vendite. Sul prezzo, invece, non ci sono ancora conferme.

Il riferimento più vicino resta la Great Tang EV, annunciata in prevendita tra 250.000 e 320.000 yuan, cioè circa 32.000-41.000 euro al cambio indicativo. La Great Han potrebbe sistemarsi nella stessa fascia o poco più in alto, per il ruolo da berlina executive e per la promessa di maggiore autonomia. Non sembra un’auto nata per fare numeri enormi a ogni costo. Piuttosto, una vetrina tecnologica: il modello con cui BYD prova ad alzare ancora il livello nel mercato delle elettriche premium.