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Se ti sei mai seduto al posto di guida di un’auto e hai pensato che il volante occupasse troppo spazio, BYD ha una risposta concreta: un volante che scompare letteralmente nella plancia in circa dieci secondi. Il BYD Fang Cheng Bao Tai 9 — presentato in Cina il 19 novembre 2026 — è il primo veicolo di serie al mondo dotato di un volante retrattile, una soluzione che fino a oggi era rimasta nel territorio dei concept car e delle promesse futuristiche. Il BYD Tai 9 con volante retrattile cambia le regole del gioco, almeno sul piano del design e dell’abitabilità interna.

Come funziona il volante retrattile del Tai 9

La tecnologia alla base di questa soluzione si chiama Foldable Smart Cabin ed è disponibile esclusivamente sulla versione top di gamma dell’auto. In pratica, quando il conducente parcheggia il veicolo, il volante esegue una rotazione di 180 gradi e poi scivola all’interno della plancia in circa dieci secondi. Il meccanismo è affidato a strutture articolate con cerniere di precisione e piccoli motori elettrici dedicati.

Il punto fondamentale è che tutto questo è possibile grazie allo steer-by-wire: una tecnologia che elimina il collegamento meccanico diretto tra il volante e le ruote. In pratica significa che non esiste più un piantone dello sterzo tradizionale che attraversa la plancia — il segnale di sterzo è gestito elettronicamente, e questo libera fisicamente lo spazio necessario per far scomparire il volante nella struttura del cruscotto.

Vale la pena sottolineare un dettaglio importante: il volante si ritrae soltanto quando l’auto è parcheggiata. Non si tratta quindi di una funzione legata alla guida autonoma attiva durante la marcia, ma di una soluzione pensata per trasformare l’abitacolo in uno spazio più confortevole quando il veicolo è fermo — per esempio durante una pausa su un lungo viaggio.

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Un SUV ibrido plug-in con numeri da sportiva

Al di là del volante che scompare, il BYD Fang Cheng Bao Tai 9 è un SUV plug-in hybrid di grandi dimensioni, paragonabile per ingombro a un Infiniti QX80. Ha sei posti e una scheda tecnica che non passa inosservata.

Un motore a benzina 1.5 litri turbo quattro cilindri da 150 CV , che funziona come generatore per alimentare il sistema elettrico.

, che funziona come generatore per alimentare il sistema elettrico. Una batteria da 66 kWh che si ricarica dal 10% al 97% in soli nove minuti .

che si ricarica dal 10% al 97% in soli . Due motori elettrici che insieme erogano 536 CV complessivi.

Questi numeri posizionano il Tai 9 in una fascia alta, sia per prestazioni che per prezzo. La ricarica in nove minuti è un dato che colpisce: nella pratica quotidiana significa fermarsi il tempo di un caffè e ripartire con la batteria quasi piena.

Tre versioni, ma solo una ha il BYD Tai 9 volante retrattile

Il veicolo è disponibile in tre configurazioni: 4WD Max, 4WD Ultra e Foldable Smart Cabin. Il prezzo base in Cina parte da 279.900 yuan, equivalenti a circa 39.000 euro. La versione Foldable Smart Cabin — l’unica dotata del volante retrattile — sale a 329.900 yuan, circa 46.000 euro al cambio attuale.

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È una differenza di prezzo significativa, ma comprensibile: la tecnologia steer-by-wire abbinata al meccanismo di retrazione è un’ingegneria complessa, e BYD la propone come elemento distintivo della versione più esclusiva della gamma.

Prima volta su un’auto di serie: cosa significa davvero

BYD afferma che il Tai 9 è la prima auto di serie al mondo con un volante retrattile. Non è una dichiarazione di poco conto. Diversi costruttori hanno mostrato prototipi con soluzioni simili negli ultimi anni, ma nessuno aveva portato questa tecnologia su un veicolo acquistabile dal pubblico.

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Il significato pratico va oltre l’effetto scenografico. Lo steer-by-wire è considerato un tassello essenziale per la guida autonoma di livello avanzato: eliminando il collegamento meccanico, i sistemi di controllo elettronico possono gestire lo sterzo in modo più preciso e reattivo. Il Tai 9 non è un’auto a guida autonoma — il volante si ritrae solo da fermo, come detto — ma l’adozione di questa architettura su un veicolo di produzione apre la strada a sviluppi futuri.

Per capire meglio la tecnologia steer-by-wire e il suo impatto sull’industria automobilistica, Car and Driver ha analizzato nel dettaglio le specifiche tecniche del Tai 9.

Mercato e disponibilità: per ora solo in Cina

Il lancio ufficiale è avvenuto il 19 novembre 2026 in Cina, dove il veicolo è già disponibile all’acquisto. Al momento non ci sono informazioni verificate su una distribuzione nei mercati europei o in altri paesi. BYD sta espandendo la propria presenza internazionale con diversi modelli, ma per il Tai 9 — e in particolare per la versione con il volante retrattile — non esistono ancora conferme ufficiali su eventuali arrivi in Europa.

È un dettaglio che conta per chi legge dall’Italia: per ora si tratta di una tecnologia da tenere d’occhio, non ancora di un’auto che si può ordinare dal concessionario sotto casa.

Il BYD Fang Cheng Bao Tai 9 dimostra che l’industria automobilistica cinese non si limita più a competere sul prezzo, ma punta a stabilire nuovi standard tecnici. Un volante che ruota, si piega e scompare in dieci secondi potrebbe sembrare un trucco da salone dell’auto — ma con lo steer-by-wire come fondamenta, è invece un passo concreto verso abitacoli radicalmente diversi da quelli a cui siamo abituati. Vale la pena seguire come risponderanno i costruttori europei.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.