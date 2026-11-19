Una Smart TV che rallenta, blocca le app o mostra immagini a scatti non è necessariamente guasta: il problema potrebbe nascondersi nella memoria.

Sui modelli Samsung, la cache delle applicazioni e lo spazio di archiviazione meritano un controllo quando streaming e menu diventano meno fluidi. Prima di rinunciare alla serata davanti a Netflix, Prime Video o Disney+, si possono provare alcune operazioni dalle impostazioni del televisore. È importante, però, distinguere tra file temporanei e dati personali per evitare cancellazioni indesiderate.

Dove trovare manutenzione dispositivo e gestione archiviazione nei menu Samsung

Sulle Samsung Smart TV compatibili, il percorso indicato da Samsung è questo: Impostazioni, poi Supporto e quindi Manutenzione dispositivo. Da qui si può avviare un controllo generale del televisore oppure entrare in Gestisci archiviazione, la schermata che mostra le app installate e lo spazio occupato da ciascuna.

Attenzione, però: i nomi delle voci possono cambiare un po’ a seconda del modello Samsung e della versione del software. Per questo, seguendo una guida online, può capitare di non trovare subito la voce esatta. Nulla di anomalo. Su alcuni televisori la manutenzione è in bella vista, su altri finisce dentro sottomenù meno intuitivi. Il punto resta lo stesso: capire se la memoria della TV è piena o se una singola app sta rallentando tutto.

Svuota cache o cancella dati: la differenza che evita logout e riconfigurazioni

Una volta aperta la gestione archiviazione, va scelta l’app che dà problemi. Poi si entra in Visualizza dettagli e si seleziona Svuota cache. È il comando che elimina i file temporanei salvati dall’app durante l’uso: anteprime, elementi già caricati, dati provvisori che servono ad aprire più in fretta contenuti e schermate. Niente di definitivo, perché l’app li ricrea quando ne ha bisogno.

Diverso, e da usare con più cautela, è Cancella dati, spesso lì vicino. In quel caso possono sparire anche preferenze, impostazioni interne e dati di accesso. In pratica, dopo il tocco sbagliato, potrebbe toccare reinserire email e password. Per una TV Samsung lenta, il consiglio più sensato è semplice: prima si prova con la cache, così si evita di dover riconfigurare tutto dal divano.

Riavvio a freddo, rimozione delle app inutili e ripristino di fabbrica: l’ordine corretto degli interventi

Prima di arrivare al ripristino di fabbrica, Samsung suggerisce anche il riavvio a freddo: si spegne il televisore, si stacca la spina per circa 30 secondi e poi si riaccende. Non è come lasciarlo in standby. In questo modo il sistema riparte in modo più pulito, senza cancellare impostazioni, account e preferenze.

Se svuotare la cache delle app non basta e lo spazio resta poco, il passo successivo è togliere le applicazioni che non si usano da Gestisci archiviazione. Meglio andare con ordine, senza fare tutto insieme: prima la cache, poi una prova dell’app, quindi si valuta se eliminare altro.

Solo se blocchi, scatti e rallentamenti continuano ha senso pensare al ripristino della TV Samsung alle impostazioni di fabbrica. È un’operazione più lunga e richiede una nuova configurazione iniziale. Utile, certo, ma da tenere davvero come ultima carta.