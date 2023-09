Super sconto: 180 capsule Dolce Gusto di caffè Borbone!

Malato di caffè? Ecco l’offerta che non devi perdere! 180 capsule di caffè in capsule di caffè Borbone compatibili Dolce Gusto ad un prezzo speciale! Applicando il codice sconto su eBay “SETTEMBRE2023“, il prezzo sarà di 30,33€: uno sconto ulteriore su quello già applicato che porta il risparmio ad oltre il 45%.

Le capsule compatibili Dolce Gusto Borbone che stavi aspettando

Quando si parla di caffè, i consumatori incalliti, sono sempre alla ricerca dello sconto più importante. In particolare, solitamente, gli sconti sulle capsule compatibili Dolce Gusto spesso non sono poi così grandi. Questa volta però, tramite ebay, arriva uno di quegli sconti da non perdere. Come detto, 180 capsule Borbone costano solo 30,33€: prezzo molto basso, pur offrendo un’ottima qualità.

Le 180 capsule contenute in scatola sono tutte in miscela nera. Si tratta della miscela di caffè tra le più richieste del mercato e, senza dubbio, tra le più apprezzate. Queste capsule compatibili Dolce Gusto sono sicuramente il modo migliore per gustare la miscela nera di Borbone. Il caffè risulta molto intenso, tostato e piacevole da bere anche senza zucchero. I più appassionati, amano degustarlo molto ristretto per assaporare tutte le note forti di cui è composto. Oltre questo, il caffè risulta molto cremoso e piacevole da sorseggiare anche dopo i pasti. In moltissimi apprezzano le varie miscele di Borbone e questa promozione è perfetta sia per chi già conosce questo caffè che per chi vuole provarlo acquistandolo a prezzo ridotto.

Ciascuna capsula contiene 7g di caffè, è compostabile e può essere quindi facilmente riciclata. Anche queste capsule compatibili Dolce Gusto di caffè Borbone è prodotto in Italia secondo tradizione dell’azienda.

Il prezzo, vista la quantità di capsule, è davvero vantaggioso. Acquista subito le 180 capsule compatibili Dolce Gusto Borbone su eBay. Non dimenticare di inserire il codice sconto SETTEMBRE2023 per ricevere un ulteriore sconto e abbattere il prezzo arrivando a 30,33€.

