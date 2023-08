Caffè che ti manda in TILT con scontone su Lavazza A Modo Mio Jolie (37%)

Non perdere l’occasione di gustarti un ottimo caffè quando in casa puoi avere una macchinetta straordinaria come la Jolie di Lavazza A Modo Mio. Piccola, super carina ma soprattutto di qualità per goderti una tazzina di espresso quando ne hai più voglia. Solitamente ha un prezzo più elevato ma sai benissimo che non mi faccio scappare neanche un’offerta.

Per questo motivo ti faccio sapere che la puoi acquistare proprio ora su eBay a soli 75€ grazie allo sconto del 37% da non lasciarti scappare. Cosa aspetti? Collegati e acquistala subito.

Delle spedizioni non ti preoccupare: sono sia gratuite che rapide in tutta Italia.

Lavazza A Modo Mio Jolie: tutti i segreti di questa macchinetta

Disponibile in colorazione bianca, la Jolie di Lavazza è un po’ una certezza. Una volta che la utilizzi la prima volta ti domandi come mai tu abbia perso così tanto tempo per gustarti un ottimo caffè a casa. Menomale che stai per porre rimedio a questo tuo “errore”.

Ma venendo al sodo: la Jolie è una macchinetta piccola che sta bene un po’ ovunque. Se quindi hai anche poco spazio a disposizione, non farti problemi a riguardo. Con contenitore per capsule esaurite e contenitore dell’acqua capiente, ogni giorno puoi bere fino a 10/11 caffè prima di dover ricaricare e svuotare tutto. Non avere pensieri, ci vogliono letteralmente 2 minuti a fare entrambe le cose.

Con due pulsanti, riscaldamento veloce e la possibilità di scegliere tra caffè corto o lungo ti godi anche le bibite che più ami.

Sapendo tutto questo come puoi dirle di no? Se in casa ti manca una macchinetta per caffè, collegati subito su eBay dove puoi acquistare la tua Lavazza A Modo Mio Jolie ad appena 75€ con lo sconto in corso.

