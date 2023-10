Caffè come al BAR: 100 capsule compatibili Nespresso, 5 miscele a 18€

Per alimentare le nostre amate macchinette del caffè che funzionano con capsule a volte ci vuole un patrimonio, perché quelle delle marche più conosciute costano parecchio. Per fortuna esistono delle ottime soluzioni alternative grazie alle quali si può avere un buon prodotto a prezzi più contenuti. Parliamo di capsule compatibili, ovverosia prodotte da aziende esterne a prezzi umani. Tra queste Yespresso, realtà italiana che, tra le altre cose, realizza capsule compatibili Nespresso e oggi te ne propone 100 in offerta a soli 18€ con le spese di spedizioni gratuite.

Il buon caffè delle macchinette Nespresso

Le macchine Nespresso sono prodotte dalla Nestlé Nespresso SA, ed erogano espresso e caffè da apposite capsule (o cialde), ovverosia un tipo di contenitore monouso predosato contenenti chicchi di caffè macinato, a volte con aromi aggiunti. Per gli amanti di questa bevanda sono una vera e propria chicca da tenere e gustare in casa.

Yespresso è invece una realtà artigianale italiana che realizza miscele di caffè dal gusto italiano, compatibili con tantissimi marchi di apparecchi, tra i quali il sopracitato Nespresso, che consentono di bere comodamente a casa la nota bevanda a costi più contenuti. Per permetterti di gustare e provare le varie alternative di caffè prodotto, l’azienda ha creato questo interessante bundle che, in sintesi, ti propone:

100 Capsule compatibili Nespresso BOX GRAND CRU

20 capsule SUPREMO intensità 11

20 capsule RISTRETTO intensità 10

20 capsule DECISO intensità 9

20 capsule CREMOSO e 20 capsule VELLUTATO entrambi intensità 8

Insomma, oggi hai la grande occasione di portare a casa una bella scorta di capsule con vari gusti di caffè per gustarli da solo o in compagnia grazie alla tua Nespresso (o una qualsiasi delle macchinette che vedi nella foto qui sopra). Che aspetti, quindi? Cento casule con ben cinque differenti gusti ti aspettano su Amazon a soli 18€ e con le spese di spedizioni gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.