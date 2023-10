CAFFE' come al BAR e meglio del BAR con Alicia De'Longhi a prezzo REGALO

Il caffè è il balsamo del cuore e dello spirito amava ripetere Giuseppe Verdi. E in effetti come resistere al suo profumo, a quel particolare aroma che ti conquista prima attraverso le narici e poi col palato? Per tutti quelli che amano il caffè e vogliono quindi poterlo bere ogni volta che ne hanno voglia, dove e quando vogliono, perfino in montagna o al mare, ecco la soluzione: una geniale macchinetta da caffè da appena 56€ in super sconto su Amazon.

Macchina caffè De Longhi portatile in super sconto

La tradizione del caffè Moka incontra l’innovazione tecnologica con la De’Longhi Alicia PLUS EMKP21.B, la caffettiera moka elettrica che ti permette di godere del calore e del gusto avvolgente del caffè italiano in pochi istanti. Con un mix di design classico e funzionalità avanzate, questa caffettiera porterà il comfort e l’autenticità della tua caffetteria preferita direttamente in cucina.

La De’Longhi Alicia PLUS EMKP21.B combina la praticità dell’uso e la tecnologia moderna per garantirti un caffè perfetto ogni volta. Grazie alla sua capacità di preparare da 1 a 2 tazze, è ideale per un momento di piacere solitario o da condividere con un amico. Il caffè verrà erogato direttamente nelle tazze, mantenendolo caldo per ben 30 minuti.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questa caffettiera è la funzione di spegnimento automatico. Dopo aver preparato il tuo caffè, la De’Longhi Alicia PLUS EMKP21.B si spegnerà automaticamente dopo 9 minuti dall’erogazione, garantendo un risparmio energetico significativo.

L’uso di questa caffettiera è un gioco da ragazzi. Basta riempire il serbatoio d’acqua, inserire il caffè nella caraffa e premere un pulsante. In pochi istanti, potrai godere del tuo caffè Moka autentico e aromatico. La pulizia è altrettanto semplice, grazie alle parti rimovibili che possono essere lavate comodamente. Fai tua questa geniale macchinetta da caffè con appena 56€ su Amazon. Le spedizioni sono gratis.

