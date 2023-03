Caffè come al bar tutte le mattine: Bialetti GIOIA super economica

Se vuoi gustarti un espresso tutte le mattine o dopo pranzo come se fossi al bar, metti un cucina una Bialetti Gioia ed il gioco è fatto. Pensa che è una delle macchinette più ambite e grazie al suo sistema a capsule, puoi spaziare anche con bibite e gusti diversi.

Ora che è in promozione su Amazon con un ribasso del 19% risparmi e non poco potendola portare a casa con soli 59,00€ e 32 capsule incluse in confezione.

Le spedizioni, se ricordi bene, sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bialetti Gioia, la macchinetta per il caffè che ti fa riscoprire il piacere di un espresso

Semplicissima da utilizzare e con dimensioni minime, questa macchinetta firmata Bialetti è perfetta da tenere in cucina. Anche se hai pochissimo spazio non ti preoccupare: hai tutto il diritto di goderti la tua tazzina di caffè senza problemi.

Pensa che al suo interno il serbatoio contiene 500 ml di acqua quindi puoi andare tranquillo: lo ricarichi una volta al giorno e via. In più è presente il raccoglitore di capsule utilizzate che ne può mantenere circa 8 alla volta.

Lunghezza che varia? Non sia mai. Puoi decidere tu se lo vuoi lungo o corto e memorizzare la tua impostazione per ottenere sempre il risultato voluto ad ogni erogazione.

Ebbene, come vedi sono più i pro che i contro di questa macchinetta. Perché farne a meno?

Collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua Bialetti Gioia a soli 59€ con 32 capsule incluse in confezione che ti consentono di provarla appena arriva.

