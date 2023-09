Caffè CREMOSO a casa come al BAR con la macchinetta Gaggia Viva Style (58€)

La Gaggia Viva Style è una macchina da caffè espresso manuale di alta qualità che ti permette di preparare caffè eccezionali nel comfort della tua casa. Con un design elegante, una potente pompa da 15 bar e la capacità di utilizzare sia il caffè macinato che le cialde ESE, questa macchina è l’ideale per gli amanti del caffè che desiderano un’esperienza autentica.

Una splendida macchinetta che adesso puoi fare tua a soli 58€ su eBay, grazie al super sconto del 47%. A quest’ultimo si aggiunge poi un ulteriore ribassamento di prezzo grazie al coupon SETTEMBRE2023: ti basta inserire questo codice al momento del pagamento per riscattarlo. Le spedizioni sono gratuite.

Design elegante e prestazioni super da eBay

Con il suo colore nero e il design raffinato, la macchina da caffè Gaggia aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina o al tuo spazio caffè. Questa macchina ti dà il controllo completo sulla preparazione del tuo caffè. Puoi regolare la quantità di caffè macinato, la pressione e il tempo di estrazione per ottenere il gusto perfetto. La pompa da 15 bar assicura una pressione ottimale durante l’estrazione del caffè, il che significa che otterrai un caffè espresso ricco di aroma e crema.

Se preferisci la comodità delle cialde ESE (Easy Serving Espresso), la Gaggia Viva Style è compatibile con queste cialde, offrendoti una varietà di opzioni di caffè. Il serbatoio dell’acqua da 1 litro è abbastanza grande da permetterti di preparare diverse tazze di caffè senza doverlo riempire continuamente. Con una potenza di 1025W, questa macchina si riscalda rapidamente e ti permette di preparare il tuo caffè in pochi minuti.

La Gaggia Viva Style è facile da pulire grazie alla sua struttura semplice e ai componenti rimovibili. Puoi rimuovere il serbatoio dell’acqua, il porta-filtro e il vassoio per gocce per una pulizia rapida e comoda. Insomma, una macchinetta di tutto rispetto che oggi puoi fare tua a soli 58€ su eBay, grazie al super sconto di ben 47% e al codice sconto SETTEMBRE2023 che devi inserire al momento del pagamento per riscattarlo. Le spedizioni sono gratuite. Così puoi goderti il gusto del caffè espresso perfetto ogni volta che lo desideri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.