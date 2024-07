Caffè e cappuccino come AL BAR con la Macchina De'Longhi IN SCONTO BOMBA

Da adesso in poi potrai goderti una colazione impeccabile così come se fossi al bar, ma direttamente a casa tua, grazie alla Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi! Oggi è disponibile su Amazon a soli 85 euro con un sconto bomba del 37%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi: tutte le modalitàè di utilizzo

La Macchina manuale da Caffè Espresso e Cappuccino De’Longhi è un vero e proprio gioiellino che ti permette di preparare bevande da barista professionista.

Una delle sue caratteristiche di spicco è sicuramente la doppia funzionalità in quanto è dotata di un porta filtro con dispositivo crema per utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E. Questo vuol dire che potrai scegliere la tua miscela preferita ogni volta che vuoi per gustare il caffè che più preferisci.

Inoltre dispone di un pratico montalatte con il quale puoi miscelare manualmente vapore e latte per creare un’ottima densità della schiuma per la tua bevanda al latte preferita: potrai sbizzarrirti a preparare un ottimo cappuccino, un bicchiere di latte macchiato e così via utilizzando sia latte vaccino che bevande vegetali.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto basta sfruttare una sola manopola per fare tutto ovvero accendere e spegnere la macchina, preparare caffè o cappuccino e tanto altro ancora. La pressione a 15 bar del dispositivo garantisce, inoltre, risultati sempre ottimali in pochissimo tempo.

