Caffettiera Bialetti TRICOLORE a prezzo regalo su Amazon

A 90 anni dalla sua nascita, Bialetti ha scelto di celebrare un simbolo del Made in Italy come la caffettiera Moka Express con l’esclusivo modello Tricolore. Un pezzo da collezione da custodire gelosamente in cucina e con cui preparare un meraviglioso caffè ogni mattina. Oggi puoi acquistare la Moka Express Tricolore in offerta su Amazon a 18 euro, in sconto del 34% rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico (27,90 euro) per il modello da 3 tre tazze.

Moka Express Tricolore in sconto del 34% su Amazon

La caffettiera Moka Express Tricolore di Bialetti in offerta su Amazon misura tre tazze. Se vuoi, in offerta c’è anche il modello più grande da sei tazze. Entrambe hanno un manico anti-scottatura e un’esclusiva valvola di sicurezza facile da pulire. Si adatta alla perfezione sia al piano di cottura elettrico o a gas, mentre per quello a induzione richiede l’apposito piattello del marchio Bialetti.

La preparazione del caffè con la caffettiera Bialetti è semplicissima: versa l’acqua fino a raggiungere la valvola di sicurezza, aggiungi il caffè macinato (senza pressarlo mi raccomando), chiudi la caffettiera e posizionala sul piano cottura. Il tuo caffè sarà pronto nello spazio di pochissimo tempo.

Dopo l’utilizzo, risciacquala semplicemente con l’acqua, senza usare né detergenti né tantomeno la lavastoviglie, per imperdire eventuali danni alla caffettiera e alterazioni al gusto del caffè.

Approfitta subito dell’offerta Amazon sulla caffettiera Bialetti Tricolore prima che termini, così da beneficiare di un maxi sconto del 34% rispetto al prezzo di listino consigliato al pubblico.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.