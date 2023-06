Calcio Balilla pieghevole compatto in legno: divertimento salvaspazio per tutta la famiglia

Ti ricordi quelle belle serate trascorse con gli amici o i parenti in sala giochi oppure al mare, in qualche bar sulla spiaggia, a giocare “al biliardino” tra una battuta, una birra o una coca cola e tanta voglia di stare insieme? Ebbene, oggi puoi rivivere quei momenti quando e dove vuoi grazie a questo sensazionale prodotto.

Homcom Calcio Balilla offre infatti un’esperienza di gioco entusiasmante e allo stesso tempo si adatta alle esigenze di spazio grazie al suo design pieghevole e compatto, portando divertimento senza fine nella tua casa. Il tutto, oggi, spendendo appena 54€, complice il prezzo base già basso del prodotto e lo sconto del 5% applicato su Amazon. Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Calcio Balilla per tutte le età

Il calcio balilla, noto anche come biliardino, è un gioco che unisce competizione e divertimento, ed è una scelta ideale per trascorrere del tempo di qualità con amici e familiari. L’Homcom Calcio Balilla è realizzato con una solida struttura in legno che garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design pieghevole consente di riporlo facilmente quando non viene utilizzato, riducendo l’ingombro e rendendolo perfetto per ambienti con spazio limitato.



Con le sue 6 aste e i 18 giocatori (9 per squadra), questo calcio balilla offre una sfida avvincente per giocatori di tutte le età. Le aste sono facili da manovrare, consentendo di passare, tirare e segnare con precisione. I giocatori sono ben fissati alle aste, evitando movimenti indesiderati durante il gioco. I manici ergonomici garantiscono una presa confortevole e salda, consentendo di controllare meglio il gioco.

Il prodotto è dotato di un pratico segnapunti integrato sul lato del tavolo. Questo ti permette di tenere traccia dei punteggi in modo accurato e di mantenere una competizione avvincente tra i giocatori. Il segnapunti è facile da usare e ti permette di concentrarti completamente sul gioco senza dover tenere conto mentalmente dei punti segnati.

Uno dei punti di forza di questo calcio balilla è la sua capacità di coinvolgere tutta la famiglia. Sia che siate genitori che giocano con i figli o un gruppo di amici che si sfidano, questo biliardino offre un’esperienza di gioco coinvolgente per tutti. Trascorrere del tempo insieme intorno a questo gioco classico aiuta a creare ricordi duraturi e a promuovere l’interazione sociale.

