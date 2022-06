Caldo alla scrivania? Con il ventilatore USB consumo poco e stai FRESCO

Non c’è bisogno di sudare tutte quelle fatidiche camice. E’ vero, fa caldo ma non per questo devi diventare una pozza di sudore mentre stai alla scrivania soprattutto se stai lavorando o studiando, non potrebbe esistere qualcosa di più odioso.

Proprio per questo motivo ti puoi portare a casa questo ventilatore USB piccolo, comodo, potente. Ti fa così tanto arietta che diventerà come una droga quindi preparati ad averlo sempre dietro. Praticamente il tuo alleato numero uno e su Amazon costa anche meno del solito. Con la doppia promozione in corso, spunti immediatamente il coupon e lo paghi soltanto 13,24€. Cosa stai aspettando? L’offerta non durerà per sempre.

Ovviamente se hai Prime lo ricevi a casa non solo subito, ma anche senza costi aggiuntivi.

Ventilatore USB: piccolo ma letteralmente una salvezza

Ti fa quel venticello che ti basta per stare fresco senza farti venire mal di testa o farti sentire un po’ distratto. Occupa poco spazio sulla tua scrivania quindi non ti dà alcun fastidio, anzi, ti torna proprio utile per questi tre mesi a venire.

Conta che sentirti in un videoclip sarà letteralmente l’ABC dei tuoi giorni quindi stai attento a che musica decidi di mettere in riproduzione. Lui ha 3 velocità a tua completa disposizione e un sistema di rotazione che ti permette di orientare l’aria letteralmente dove vuoi, tanto ti basta un gesto.

Come ti dicevo è dotato di attacco USB quindi lo colleghi direttamente al computer o a un alimentatore o a un powerbank. Insomma, a ciò che ti torna più comodo. E se ti capita che si riempe un po’ di polvere, in una mossa lo smonti e lo passi sotto l’acqua corrente per lavarlo. Cosa c’è di più comodo?

Insomma, credo che quel coupon lo dovresti proprio spuntare ora, collegati su Amazon e acquista il tuo mini ventilatore USB con soli 13,24€. Le spedizioni sono veloci e gratuite.