Caldo INFERNALE ADDIO: 5 gadget tech per battere anche Caronte

Caldo asfissiante? Vi presentiamo cinque gadget originali e un po’ bizzarri con i quali combatterlo e mantenersi freschi anche mentre siete in movimento.

Ventilatore da cintura

Il mini ventilatore Glovios è un dispositivo portatile a dir poco geniale, perché che ti offre un rinfresco istantaneo ovunque tu sia. Questo ventilatore, infatti, è progettato per essere indossato in vita, consentendoti di godere di una brezza fresca durante le tue attività all’aperto come il lavoro, il ciclismo, il campeggio e i viaggi. Una soluzione geniale che costa decisamente anche poco, appena 29€ con le spese di spedizione incluse.

Ventilatore da collo

Il COMLIFE Ventilatore da Collo Portatile è un pratico e innovativo ventilatore personale che puoi indossare intorno al collo per godere di una piacevole brezza ovunque tu vada. Dotato di un design senza lame, offre un flusso d’aria fresca senza rischio di ferite.

Questo ventilatore è ricaricabile tramite USB, il che significa che puoi utilizzarlo senza dover preoccuparti di sostituire le batterie. Basta collegarlo a una fonte di alimentazione USB, come un computer, un powerbank o un adattatore per caricabatterie, e sarai pronto a goderti un rinfrescante sollievo dal caldo. Il tutto spendendo oggi solo 32€ su Amazon.

Ventilatore da polso

Se cerchi di un modo fresco e divertente per affrontare i giorni caldi dell’estate, ecco un’occasione da non perdere: il ventilatore da polso Kalttoy. Immagina di avere una brezza fresca sempre a portata di mano, ovunque tu vada, senza dover portare pesanti ventilatori o cercare disperatamente un angolo ombreggiato. Con il suo design pratico da polso, puoi indossarlo come un elegante braccialetto e goderti l’aria fresca con la massima comodità, spendendo oggi appena 8€ se lo compri su Amazon.

Ventilatore da auto

Immagina di affrontare lunghi viaggi su strada o emozionanti avventure in campeggio con una fresca brezza a circondarti. Grazie a questo fantastico ventilatore, puoi fare esattamente questo! Con la sua doppia testa rotante a 360°, puoi goderti il vento fresco ovunque sia necessario, sia che tu sia alla guida o sul sedile del passeggero. Corri ad accaparrartelo su Amazon a soli 5€ e con le spese di spedizione gratuite, e non te ne pentirai.

Ventilatore da culla e passeggino

Durante le giornate estive, i bambini possono soffrire molto il caldo, specialmente quando sono nel passeggino. Per aiutare a combattere il caldo e garantire il loro comfort, il Mini Ventilatore per Passeggino di ISULIFE è l’accessorio perfetto. Questo ventilatore portatile offre una soluzione efficace per mantenere i bambini freschi e rinfrescati mentre sono in movimento a un prezzo irrisorio: appena 18€ su Amazon e con le spese di spedizione gratuite.

