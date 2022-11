Calendari dell'Avvento: cinque proposte da nerd su Amazon

Amazon è un sito di e-commerce che non smette mai di stupire. Complice l’enorme quantità di prodotti in vendita, spesso nasconde suo malgrado degli oggetti davvero molto carini. Basta spulciare un po’ qua e un po’ là per trovare degli oggetti spesso interessanti o curiosi che però ti permettono di fare quello che una mia amica definisce saggiamente del “buon shopping salutare”. Io, per esempio, da vecchio nerd ho trovato questi splendidi Calendari dell’Avvento davvero originali, che ti permettono di fare un vero e proprio conto alla rovescia verso le festività natalizie in maniera del tutto divertente e stilosa.

I calendari di Amazon per i nerd più esigenti

Con i Calendari dell’Avvento rendi molto più divertente il conto alla rovescia che ti separano dalle feste invernali. Aprendo le piccole porte ogni giorno corrispondenti a quelli della settimana, rivelerai di volta in volta alcuni dei tuoi personaggi preferiti. Ognuno dei quali poi diventerà un oggetto da collezione che quindi non solo ti avvicina alle Festività natalizie quotidianamente, ma lo fa con stile e in maniera divertente.

Playmobil – Ritorno al Futuro

Con il calendario dell’Avvento Playmobil Back To The Future i fan del classico di fantascienza si chiamano “Ritorno al futuro”. Dietro le porticine si nascondono personaggi iconici come Marty McFly, Doc Brown e Jennifer Parker, oltre a emozionanti accessori dal primo film della Triologia di Science Fiction.

LEGO – Harry Potter con Gioco da Tavolo

Regala a un fan di Harry Potter una magica introduzione al Natale con 24 sorprese giornaliere dei film di Harry Potter. I primi 3 giocattoli creano una scena dal primo film, i 3 giocattoli successivi una scena del secondo film, e così via.

Funko – Spider-Ma e la Marvel

Porta le tue vacanze a nuovi livelli con il Calendario dell’Avvento Marvel Funko! Spider-Man sta arrivando per consegnare 24 esclusivi Funko Pocket Pops! mentre fai il conto alla rovescia per le tue feste invernali.

LEGO – Star Wars

Torniamo ai LEGO, stavolta con un secondo Calendario dell’Avvento dedicato ai fan di Star Wars che include un nuovo giocattolo a sorpresa per ogni giorno, tra cui i personaggi di Guerre Stellari in divertenti abiti stagionali, i veicoli della saga ed epici accessori originali. Con 10 mini costruzioni per bambini tra cui il Bad Batch Shuttle, il Ground Speeder di Luke, il Republic gunship, il V-35 Ground Speeder, il B-wing, il TIE Interceptor e l’AT-ST di Hoth.

Nightmare Before Christmas

Per un calendario più originale e magari a tema horror, niente di meglio che questo basato sul noto cartone animato di Tim Burton, ovvero Nightmare Before Christmas. Il prodotto ha una funzione conto alla rovescia: 24 giorni di conto alla rovescia per Natale, apri un cassetto ogni giorno, puoi anche mettere i grandi indizi regalo nel piccolo cassetto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.