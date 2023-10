Calendario dell'Avvento LEGO City 2023: scopri la magia del NATALE ogni giorno

Il Natale è un periodo magico, e cosa potrebbe rendere l’attesa ancora più speciale se non il Calendario dell’Avvento LEGO City 2023? Questo incredibile calendario porterà la gioia delle festività direttamente nelle tue mani, offrendoti 24 sorprese, una per ogni giorno che precede il Natale. Prendilo adesso approfittando dello sconto del 20% su Amazon, così da pagarlo solo 21€ e risparmiare. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Prime.

Una sorpresa ogni giorno col Calendario dell’Avvento LEGO City 2023

Il Calendario dell’Avvento LEGO City è progettato per stupirti ogni giorno. Ogni finestrella del calendario contiene un piccolo set LEGO, un minifigure o un accessorio a tema natalizio. Sarai entusiasta di scoprire cosa c’è dietro ogni finestrella. Questo calendario offre dei personaggi esclusivi a tema natalizio, tra cui Babbo Natale e le sue amate renne. Sarà divertente ricreare scene festive con queste adorabili figure.

Ogni giorno, potrai assemblare piccoli set LEGO che rappresentano oggetti o scene natalizie, da un albero di Natale, un pupazzo di neve o un veicolo festivo, a ciò che desideri. Una volta assemblati, i set LEGO del calendario possono essere utilizzati per il gioco creativo. I bambini adoreranno inventare storie natalizie e decorare il loro mondo LEGO con gli elementi festivi inclusi.

Aprire una finestrella del Calendario dell’Avvento ogni giorno può diventare una divertente tradizione familiare. Questo calendario è adatto a bambini e adulti, e potrà essere apprezzato da tutta la famiglia. Se stai cercando il regalo di Natale perfetto per un appassionato di LEGO o un amante delle festività, il Calendario dell’Avvento LEGO City è un’opzione eccezionale. Se lo prendi adesso in anticipo risparmi prendendolo a soli 21€, con lo sconto del 20% e le spedizioni gratuite via Prime.

