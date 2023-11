Calendario dell'Avvento LEGO Harry Potter 2023: inizia il conto alla rovescia per il Natale

L’attesa per il Natale diventa ancora più magica con il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023. Questo eccezionale set porta la magia di Hogwarts direttamente nella tua casa, offrendo un modo divertente e avvincente per contare i giorni che ci separano dalla festa più attesa dell’anno. Oggi puoi tra l’altro prenderlo a un prezzo decisamente bassissimo, ovvero appena 28€ con lo sconto Amazon e le spedizioni gratuite e veloci coi servizi Prime.

Calendario dell’Avvento LEGO, il Villaggio di Hogsmeade

Immergiti nel mondo incantato di Harry Potter grazie alle 18 mini costruzioni che rappresentano dettagli del Villaggio di Hogsmeade. Dai al tuo tavolo natalizio un tocco magico con dettagli iconici come la Testa di Porco, la Zuccheriera e altri elementi caratteristici. Il Calendario dell’Avvento include anche 6 minifigure che rendono omaggio ai personaggi amati della saga di Harry Potter.

Scopri chi si nasconde dietro ogni finestrella e colleziona le figure per ricreare le avventure magiche dei tuoi eroi preferiti. Ogni giorno di dicembre, i piccoli e i grandi fan di Harry Potter possono scoprire una nuova sorpresa dietro le finestrelle del calendario. La sequenza di costruzioni e personaggi offre un’esperienza coinvolgente che stimola la creatività e la fantasia. Questo Calendario dell’Avvento è perfetto sia per i bambini che per gli adulti appassionati del magico mondo di Harry Potter.

Il Calendario dell’Avvento LEGO Harry Potter 2023 è un’opportunità straordinaria per portare la magia di Hogwarts nella tua casa durante la stagione festiva. Scopri ogni giorno una nuova sorpresa, costruisci il tuo Villaggio di Hogsmeade e rievoca le avventure epiche dei tuoi personaggi preferiti. Un regalo perfetto per chi ama la magia, l’amicizia e il Natale nel mondo di Harry Potter. Prendilo adesso con appena 28€ con lo sconto Amazon e le spedizioni gratuite e veloci coi servizi Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.