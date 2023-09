Calo di prezzo INCREDIBILE per Samsung Galaxy A14: 135€ su eBay

Se per alcuni può sembrare il classico errore di prezzo, ti assicuriamo che l’offerta eBay di oggi sul Samsung Galaxy A14 è affidabile al 100%. Complice uno sconto immediato del 28%, infatti, ti bastano appena 135€ per mettere le mani su un device Android in grado di soddisfare tutte le tue necessità quotidiane.

Lo smartphone di Samsung non è un device che si perde in fronzoli: il design minimal fa da coro a un mix di funzionalità e caratteristiche hardware di tutto rispetto considerando il prezzo di vendita.

Prezzo regalo di eBay per Samsung Galaxy A14: occasione d’oro

Monta un buon pannello LCD Full HD+ da 6.6 ideale per guardare video ad altissima risoluzione senza cali di qualità, integra un processore octa core ideale per avviare le app più comuni e fa affidamento su una mega batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Come se non bastasse, spendendo una cifra alla portata di tutti, hai a disposizione un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da 50 MP: registra video ad altissima risoluzione e scatta foto di qualità anche in condizioni di scarsa luminosità.

Non perdere altro tempo: metti subito nel carrello lo smartphone economico di Samsung adesso che costa appena 135€; ti arriva direttamente a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.