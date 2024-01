CALO di prezzo PAZZESCO per JBL Flip Essential 2, lo speaker Bluetooth portatile dall'audio eccezionale

Lo JBL Flip Essential 2 è uno speaker Bluetooth portatile che offre un’esperienza audio eccezionale in un design compatto e resistente. Con la sua impermeabilità IPX7 e il suono potente, è ideale per l’uso in varie situazioni, sia all’interno che all’esterno. Con appena 76€ e lo sconto del 30% puoi farlo tuo oggi su Amazon concludendo un vero e proprio affare. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

JBL Flip Essential 2, speaker Bluetooth portatile dall’audio super

La certificazione IPX7 significa che lo speaker è resistente all’acqua e può essere immerso fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Questo rende lo JBL Flip Essential 2 perfetto per l’uso in piscina, in spiaggia o in qualsiasi altra situazione in cui potrebbe venire a contatto con acqua. La batteria integrata offre fino a 10 ore di autonomia, consentendo di godere della musica per un lungo periodo senza dover ricaricare frequentemente.

Il suono JBL Original Pro offre bassi potenti e dettagli nitidi, creando un’esperienza audio coinvolgente. La connessione Bluetooth consente di collegare facilmente lo speaker a dispositivi come smartphone, tablet o computer, offrendo un’ampia flessibilità nell’ascolto della musica. Il design portatile e leggero, unito alla sua resistenza agli agenti atmosferici, rende lo JBL Flip Essential 2 uno speaker versatile per qualsiasi occasione.

In conclusione, lo JBL Flip Essential 2 è ideale per l’uso quotidiano o per attività all’aperto, questo speaker offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con appena 76€ e lo sconto del 30% puoi farlo tuo oggi su Amazon concludendo un vero e proprio affare. Le spedizioni sono gratuite con Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.