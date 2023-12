CALO di prezzo PAZZESCO per Motorola moto g13: -43% su Amazon

Motorola moto g13 è uno tra i migliori e più popolari smartphone Android di fascia economica, ma l’offerta Amazon di oggi lo farà schizzare in cima alla classifica dei device più venduti della settimana. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 43%, quest’oggi il device di Motorola può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 107€.

Equilibrato sotto tutti i punti di vista e con un rapporto qualità/prezzo evidentemente impareggiabile, lo smartphone Android di Motorola è in grado di soddisfare le tue personali esigenze quotidiane senza problemi.

Motorola moto g13 è il budget phone da acquistare su Amazon: oggi costa pochissimo

Il device monta un bel pannello da 6.53 pollici super smooth a 90Hz, un potente processore octa core e una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Attrezzato con supporto al dual SIM, NFC e con Android 13 a bordo, è un device perfetto anche per ascoltare la musica con la tecnologia audio Dolby Atmos; inoltre, sul retro è presente un modulo fotografico multiplo con un sensore principale da ben 50MP.

Insomma, cosa stai aspettando? Ti bastano appena 107€ su Amazon per stringere tra le mani un device di cui non ti pentirai mai, a maggior ragione considerando lo sconto immediato del 43%; inoltre, se fai in fretta, il telefono è pronto per essere spedito direttamente a casa tua in appena 24 ore con tanto di spedizione gratuita.

