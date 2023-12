Calze da neve OMOLOGATE per pneumatici invernali: con soli 39€ guidi sicuro anche col gelo

Le calze da neve per auto rappresentano un accessorio fondamentale per affrontare le strade innevate o ghiacciate in modo sicuro ed efficace. Il kit, composto da 2 calze tessili, offre una soluzione pratica e veloce per migliorare l’aderenza dei pneumatici su superfici scivolose. Il tutto spendendo appena 39€ su Amazon con le spedizioni gratis via Prime.

Calze da neve per copertoni: indispensabili ed economici

Le calze da neve sono omologate secondo il direttivo EN 16662-1-2020, garantendo standard di sicurezza elevati. Il kit include istruzioni chiare per un montaggio rapido e senza complicazioni. La praticità è fondamentale quando ci si trova in condizioni meteo avverse. Il design tessile delle calze assicura un utilizzo silenzioso senza provocare vibrazioni, migliorando il comfort di guida.

Le calze sono progettate per essere utilizzate su strade innevate o ghiacciate, con una velocità massima consigliata di 40 km/h per garantire sicurezza e stabilità. Grazie alla loro costruzione tessile, le calze non danneggiano i pneumatici, offrendo una soluzione delicata ma efficace. Il kit comprende anche un paio di guanti, rendendo il montaggio e lo smontaggio ancora più agevoli e confortevoli.

Prima di utilizzare le calze, è consigliabile consultare la tabella di compatibilità nella scheda tecnica per assicurarsi che siano adatte alle dimensioni dei propri pneumatici. Le calze da neve sono progettate per l’uso su strade innevate o ghiacciate. È importante rispettare le indicazioni di velocità massima e utilizzarle solo nelle condizioni per le quali sono state progettate. Il tutto può essere tuo spendendo appena 39€ su Amazon con le spedizioni gratis via Prime.

