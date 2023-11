Cam 50MP, mega batteria e display 90Hz: APPENA 129€ per realme 9i

Il validissimo budget phone Android realme 9i torna nuovamente in offerta su Amazon, ma questa volta a un prezzo mai visto prima d’ora. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 44%, il device del colosso cinese può essere spendendo la cifra shock di appena 129€.

Il prezzo conveniente è solo uno degli aspetti che rendono lo smartphone a marchio realme un vero e proprio best buy: quello che stupisce per davvero è la grande attenzione ai dettagli e, ancora di più, la scheda tecnica di tutto rispetto.

Appena 129€ su Amazon per il budget phone realme 9i: occasione da non perdere

Il device, infatti, monta un bel pannello super smooth a 90Hz per guardare video ad altissima risoluzione senza cali di frame, ma c’è anche posto per un buon processore octa core Qualcomm e una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di utilizzo senza sosta. Inoltre, proprio come i device di fascia media, anche realme 9i ha dalla sua un buon comparto fotografico multiplo con un sensore principale da 50MP per foto e video di qualità.

Con un prezzo finale di appena 129€ su Amazon con lo smartphone di realme non sei costretto a spendere un capitale per stringere tra le mani un device di qualità; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.