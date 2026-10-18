Cambia il prelievo dagli sportelli automatici: cosa dobbiamo aspettarci

Banche, casse di risparmio, piattaforme di e-commerce e fornitori di servizi hanno avuto anni per adeguarsi. Ora il tempo è scaduto. E per chi non rispetta le regole sono previste sanzioni pesanti.

La BFSG, la legge tedesca sul rafforzamento dell’accessibilità, era stata approvata nel 2021. Fino al 28 giugno 2025, però, molte imprese hanno potuto contare su una fase di passaggio per sistemare prodotti, siti e servizi. Con la fine del periodo transitorio, gli obblighi diventano effettivi. L’obiettivo indicato dalle norme europee è chiaro: evitare che un gesto normale — comprare un biglietto, consultare un sito, prelevare contanti — diventi difficile, o addirittura impossibile, per chi ha una disabilità visiva, motoria, uditiva o cognitiva.

Non è soltanto una questione tecnica. Per milioni di cittadini, come hanno spiegato le autorità tedesche nelle linee di applicazione della norma, significa poter usare servizi finanziari, piattaforme digitali e dispositivi automatici con più autonomia, senza dover chiedere aiuto anche per operazioni quotidiane.

Bancomat accessibili: cosa cambia per schermi, tastiere e uso in sedia a rotelle

Uno degli effetti più immediati riguarda i bancomat. In Germania, secondo le stime del settore bancario, sono circa 50.000 gli sportelli automatici attivi tra banche e casse di risparmio. I nuovi apparecchi installati e messi in funzione dopo l’entrata in vigore della legge devono rispettare requisiti precisi di accessibilità: schermi più grandi e con contrasto elevato, menu più chiari, indicazioni visive e sonore per le persone con disabilità visive, tastiere con marcature tattili e un’altezza adatta anche a chi si muove in sedia a rotelle.

Un utente in sedia a rotelle utilizza un bancomat con comandi accessibili, tema centrale delle nuove regole in vigore dal 2025.

Gli sportelli già esistenti, però, non dovranno sparire da un giorno all’altro. Potranno restare in funzione fino alla fine della loro vita utile, ma comunque non oltre 15 anni dalla data di messa in servizio. Dopo quel termine, dovranno essere conformi ai nuovi standard. Una deroga, sì, ma con una scadenza precisa.

Negozi online e servizi digitali: obblighi subito, ma con alcune esenzioni

La stretta non riguarda solo gli sportelli fisici. Dal 28 giugno 2025 anche i negozi online e molti servizi digitali rivolti ai consumatori devono essere accessibili. Nel perimetro della norma rientrano siti di e-commerce, servizi bancari online, piattaforme di telecomunicazione, lettori di e-book, distributori automatici di biglietti e terminali per il check-in. In pratica, un utente deve poter navigare, leggere, scegliere un prodotto, confermare un acquisto o gestire un pagamento senza ostacoli tecnici inutili.

Per le imprese, soprattutto per chi usa siti costruiti anni fa, il lavoro può essere notevole: menu da rivedere, testi alternativi per le immagini, compatibilità con i lettori vocali, percorsi di pagamento più semplici. La legge prevede alcune esenzioni, per esempio per determinate microimprese. Ma non c’è un rinvio generale al 2030 per i negozi online già attivi. La data del 2030, spesso citata nel dibattito, riguarda soprattutto alcuni contratti già in essere e prodotti ancora in uso, non la normale prosecuzione di un e-commerce non conforme.

Per controllare il rispetto delle nuove regole è stata creata una sorveglianza del mercato dedicata all’accessibilità di prodotti e servizi. Le autorità possono intervenire in caso di violazioni e applicare sanzioni fino a 100.000 euro. Nei casi più gravi, può arrivare anche il divieto di offrire un servizio non conforme. Il messaggio alle imprese è netto: l’accessibilità non è più un elemento facoltativo, da aggiungere se resta budget, ma un obbligo di legge. Sullo sfondo resta anche il tema dell’accesso al contante.

In Germania, come in altri Paesi europei, la riduzione degli sportelli automatici pesa soprattutto sulle aree rurali. Per questo l’Unione europea ha discusso misure per rendere più trasparenti commissioni, costi di prelievo e tassi di cambio, e per facilitare il ritiro di denaro anche presso gli esercizi commerciali. Il punto, in fondo, resta lo stesso: rendere i servizi essenziali più chiari, raggiungibili e utilizzabili. Anche per chi, finora, è rimasto ai margini.