"Quando cambi la catena di distribuzione, cogli quest'opportunità": meccanico esperto svela un gran trucco

Quando si cambia la catena di distribuzione, può essere il momento giusto per controllare anche altri componenti del motore. A suggerirlo è il meccanico Miguel, intervistato da Okmotor in un articolo pubblicato il 12 agosto 2026. Il motivo è molto pratico: se il motore è già aperto e una parte importante del lavoro di smontaggio è stata fatta, intervenire subito sui pezzi vicini già usurati può evitare, in futuro, di pagare nuovamente diverse ore di manodopera. Non si tratta quindi di sostituire componenti inutilmente, ma di sfruttare una riparazione importante per verificare ciò che potrebbe creare problemi a breve.

Il consiglio del meccanico: sfruttare il motore già aperto per risparmiare sulla manodopera

“Quando devi cambiare la catena di distribuzione, approfittane per rinnovare tutto quello che puoi”, ha spiegato Miguel al portale spagnolo. Il concetto, però, va interpretato nel modo corretto: non significa sostituire indiscriminatamente ogni componente che si trova nelle vicinanze.

Il suggerimento è piuttosto quello di controllare con attenzione i pezzi già accessibili durante l’intervento e valutare il loro livello di usura prima di richiudere il motore. Quando un’auto è già sul ponte e buona parte dello smontaggio necessario è stata eseguita, infatti, intervenire su un componente deteriorato può richiedere relativamente poco lavoro aggiuntivo.

Il discorso cambia se lo stesso pezzo dovesse cedere qualche mese dopo. In quel caso potrebbe essere necessario ripetere una parte consistente dello smontaggio, con un nuovo costo di manodopera. Ed è proprio quest’ultima, nelle riparazioni più complesse, a incidere spesso in maniera importante sulla fattura finale.

“Nelle riparazioni grandi conviene spendere un po’ di più”, ha sintetizzato Miguel. Una regola che può avere senso soprattutto quando il costo aggiuntivo riguarda componenti effettivamente usurati e la loro sostituzione permette di evitare un secondo intervento ravvicinato.

Catena di distribuzione, quali componenti conviene controllare

Quando si interviene sulla catena di distribuzione, l’attenzione dovrebbe concentrarsi prima di tutto sugli elementi dello stesso sistema. Tra questi possono esserci tendicatena, guide, pattini e guarnizioni, oltre ad altri componenti che variano in base al motore e alla configurazione prevista dal costruttore.

Non è detto che debbano essere sostituiti tutti. La cosa importante è verificarne le condizioni mentre la zona è già accessibile. La catena di distribuzione svolge infatti un compito fondamentale: mantiene sincronizzato il movimento dell’albero motore con quello degli alberi a camme. Un funzionamento scorretto del sistema può provocare irregolarità del motore e, nei casi peggiori, danni molto costosi.

Per questo, davanti a una riparazione importante, può essere utile chiedere un preventivo dettagliato. Meglio distinguere chiaramente il costo della catena, quello del tenditore, delle guarnizioni, dei liquidi e degli eventuali componenti aggiuntivi.

In questo modo diventa più semplice capire quali sostituzioni siano indispensabili e quali rappresentino invece una scelta preventiva. Un’officina affidabile dovrebbe essere in grado anche di spiegare lo stato dei singoli pezzi e il motivo per cui consiglia di sostituirli.

Perché la manutenzione preventiva può evitare una seconda riparazione

Il principio indicato dal meccanico vale soprattutto per gli interventi in cui raggiungere un componente richiede molte ore di lavoro. In questi casi il prezzo del ricambio può rappresentare soltanto una parte della spesa totale.

Se, ad esempio, un elemento vicino alla distribuzione mostra già evidenti segni di usura, rimandarne la sostituzione potrebbe significare tornare in officina dopo pochi mesi e pagare nuovamente lo smontaggio necessario per raggiungerlo.

Naturalmente non esiste una regola valida per ogni automobile. Molto dipende dal modello, dai chilometri percorsi, dallo stato generale del motore e dalle indicazioni previste dal costruttore. Anche il valore dell’auto ha il suo peso: investire nella manutenzione preventiva può essere sensato su una vettura ancora in buone condizioni, mentre su un mezzo ormai vicino alla sostituzione ogni spesa aggiuntiva deve essere valutata con maggiore attenzione.

Spendere qualcosa in più oggi può evitare un conto più alto domani

Il consiglio di Miguel, quindi, non è quello di trasformare il cambio della catena di distribuzione in una sostituzione generalizzata di componenti. Il punto è approfittare di una riparazione già complessa per controllare ciò che normalmente richiederebbe lo stesso lavoro di smontaggio.

Prima di autorizzare qualsiasi intervento aggiuntivo, conviene però chiedere al meccanico di distinguere tra ricambi necessari, componenti semplicemente consigliati e lavori che invece possono essere rimandati. Sono situazioni diverse e dovrebbero comparire chiaramente anche nel preventivo.

Il vero vantaggio può arrivare quando un componente è effettivamente vicino alla fine della sua vita utile. Sostituirlo mentre il motore è già aperto può richiedere una spesa immediata leggermente superiore, ma ridurre il rischio di dover pagare una seconda volta buona parte della stessa manodopera.

Più che un trucco, dunque, è una questione di pianificazione della manutenzione: verificare ciò che è già accessibile, valutare l’usura reale dei componenti e decidere con un preventivo davanti. Qualche controllo in più durante una riparazione importante può evitare una nuova fattura pochi mesi dopo.