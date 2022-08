Cambio Logitech Driving Force a 6 marce in sconto del 35% su Amazon

Progettato per i volanti da corsa G29 e G920, il cambio Logitech Driving Force offre un’esperienza di guida realistica. Acquistalo ora su Amazon a soli 39,99€ invece di 61,99€.

Il cambio a sei velocità con schema ad H si muove in modo fluido, inoltre è presente anche una retromarcia push-down. Il cambio è realizzato con un solido albero in acciaio mentre il pomello e lo stivale sono rivestiti in pelle cucita a mano. I resistenti morsetti integrati consentono di montare il cambio in modo sicuro su un tavolo o un impianto da corsa.

Il cambio è compatibile con Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e un PC con Windows. Il Driving Force Shifter è progettato per i volanti da corsa G29 e G920 Driving Force, ed è un ggiunta che migliorerà l’esperienza su qualsiasi simulatore di corse su PC e console.

Il cambio a sei velocità con schema ad “H” si muove in modo fluido e scatta in modo solido in ciascuna marcia, aiutandoti a eseguire transizioni fluide e precise su tornanti e rettilinei. I resistenti morsetti integrati consentono di montare il cambio in modo sicuro su un tavolo o su un impianto da corsa per ridurre al minimo lo spostamento o l’oscillazione durante le manovre di gara aggressive. Approfitta dello sconto incredibile del 35% e acquistalo su Amazon. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.