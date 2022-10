Cambio Shimano, motore da 250 W, pieghevole: questa è la migliore bici elettrica del momento

Immaginate di potervi muovere liberamente in città in lungo e in largo senza fatica, senza quei fastidiosi problemi di parcheggio, di traffico, di movimenti limitati. Un sogno, no? Eppure credeteci sulla parola, è qualcosa di assolutamente reale e fattibile grazie a questa potente quanto versatile E-bike, che può raggiungere una velocità massima di 25km/h. Ma non è tutto: facile da trasportare e riporre, quando per qualsiasi esigenza dovete magari usare un altro mezzo o metterla da parte, la piegate in due, prendete in braccio, e via sulla metropolitana oppure la riponete in un angolino del garage o di casa vostra. Geniale, no?

Questa fantastica biciletta elettrica VIVI è disponibile su Amazon a un prezzo super conveniente, a maggior ragione considerando i costi di prodotti di questa qualità e portata, ovverosia 749 euro, incluse le spese di spedizione. Un affarone.

Bici elettrica VIVI, il top per la città

Dotata di motore silenzioso senza spazzole da 250 W e batteria agli ioni di litio rimovibile da 36 V 8 Ah, questa eccezionale E-bike sfrutta la forte potenza generata dall’hardware a disposizione per rendere più facile la salita e l’accumulo intelligente di energia in discesa. In questo modo può prolungare la durata della batteria, che può essere caricata completamente in 4-6 ore, abbastanza per soddisfare le esigenze degli spostamenti quotidiani.

La mountain bike elettrica Vivi è dotata di trasmissione professionale Shimano a 21 velocità, che può regolare la velocità in base alle esigenze. I freni a doppio disco anteriori e posteriori possono frenare rapidamente e in modo stabile durante la frenata di emergenza per garantire una guida sicura. I doppi ammortizzatori evitano grandi urti, che possono prolungare la vita della carrozzeria e rendere la guida più facile e confortevole

Il telaio è poi realizzato in lega di alluminio leggera, che è facile da trasportare e riporre dopo la piegatura. L’intera vettura adotta cavi impermeabili e staccabili, rendendo più facile e conveniente la sostituzione degli accessori. Le ruote antiscivolo da 26 pollici e il sedile e la parte anteriore regolabili in altezza rendono la guida facile e confortevole. Ma questa bicicletta ha molto altro da raccontare, al punto che non basta lo spazio di questo articolo. Scoprila dunque da te facendola tua al prezzo affare di 749 euro su Amazon. Nel prezzo sono incluse le spese di spedizione che è gestita in tutta sicurezza da Prime.

