Ho sempre sognato un caminetto in soggiorno, ora grazie a Lidl lo installo senza lavori

Un camino elettrico può aggiungere un punto luce suggestivo al soggiorno e dare calore a una stanza nelle giornate fredde, senza legna, fumo o cenere. È l’idea alla base del nuovo modello Silvercrest proposto da Lidl nel proprio negozio online spagnolo dal 3 novembre. Il prezzo indicato è di 179,99 euro, soggetto a disponibilità e possibili variazioni.

L’apparecchio ha una potenza dichiarata di 1.800 watt ed è pensato per essere fissato alla parete. Il profilo sottile, con una profondità indicata di circa 13 centimetri, permette di collocarlo senza occupare spazio sul pavimento. Il kit di montaggio è incluso, ma l’installazione richiede comunque di fissare il prodotto al muro seguendo le istruzioni e rispettando le distanze di sicurezza previste dal produttore.

Effetto fiamma anche senza riscaldamento

La funzione decorativa è affidata a un effetto fiamma LED regolabile su cinque livelli di intensità. Le luci possono essere accese anche senza attivare la resistenza: una soluzione per creare atmosfera nelle mezze stagioni o la sera, quando non serve riscaldare la stanza.

Il dispositivo non riproduce il crepitio della legna e non genera fiamme reali. In compenso, non produce fumo, odori o residui da pulire. L’effetto visivo e la funzione di riscaldamento possono quindi essere utilizzati separatamente.

La stufa propone le modalità Confort, Eco e Anticongelante. La prima è pensata per raggiungere la temperatura desiderata; la seconda riduce l’intensità quando basta un apporto di calore più contenuto; la terza aiuta a limitare l’abbassamento della temperatura in ambienti poco utilizzati o più freddi.

Tra le funzioni segnalate figurano la programmazione delle fasce di utilizzo e un sensore per le finestre aperte, che interviene in caso di brusco calo della temperatura. Sono strumenti utili per gestire il funzionamento, ma non eliminano il consumo elettrico: il costo dipende da quanto a lungo si usa l’apparecchio, dalla potenza effettivamente richiesta, dall’isolamento della casa e dalla tariffa applicata.

Il camino Silvercrest può essere una fonte di calore supplementare in soggiorno, in uno studio o in una seconda casa, soprattutto se si vuole riscaldare una sola stanza per alcune ore. Non è invece pensato per sostituire l’impianto principale o riscaldare più ambienti insieme.

La proposta punta quindi su una combinazione di calore localizzato e resa decorativa, senza canna fumaria né lavori murari complessi. Prima dell’acquisto conviene verificare misure, modalità di fissaggio, requisiti elettrici e disponibilità sul negozio online di riferimento: l’offerta segnalata riguarda Lidl Spagna e condizioni e prezzo possono cambiare.