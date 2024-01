Camino a bioetanolo, scalda con pochi Euro, crea atmosfera ed è sicuro: prendilo su eBay

Il camino a bioetanolo da parete rappresenta una soluzione elegante e moderna per riscaldare il tuo ambiente, offrendo non solo prestazioni efficienti ma anche un design accattivante. Questo camino utilizza il bioetanolo come combustibile, una fonte energetica rinnovabile ottenuta dalla lavorazione di materiali organici come mais, barbabietole e altri vegetali.

La combustione del bioetanolo produce calore senza rilasciare fumi, ceneri o odori nocivi. Con lo sconto disponibile su eBay, al quale si aggiunge quello legato all’iniziativa CASA24, oggi puoi averlo a un prezzo decisamente succulento, ovvero a 189€ con le spedizioni gratuite. Ricordati solo di inserire il codice CASA24 al momento del pagamento per riscattarlo e ottenere il prezzo che ti abbiamo segnalato.

Camino a bioetanolo: scalda, crea atmosfera ed è sicuro

Il design pensato per il montaggio a parete offre un aspetto sospeso che può diventare un punto focale nella tua casa. Questa caratteristica lo rende ideale per chi cerca una soluzione di riscaldamento che sia allo stesso tempo funzionale e esteticamente piacevole. Realizzato con materiali di alta qualità come vetro e acciaio nero, il camino è progettato per garantire resistenza e durabilità nel tempo. Il vetro trasparente consente di ammirare il fascino delle fiamme danzanti.

Nonostante le sue dimensioni compatte, questo camino è progettato per riscaldare efficacemente un’area di circa 90 metri cubi. La potenza di riscaldamento del bioetanolo offre un calore accogliente e può essere regolata in base alle tue esigenze. Grazie al suo design sicuro, il camino a bioetanolo include dispositivi di sicurezza per garantire un utilizzo senza preoccupazioni. Ad esempio, spesso è dotato di sistemi di spegnimento automatico in caso di ribaltamento o di surriscaldamento.

Una delle principali vantaggi del camino a bioetanolo è che non richiede una canna fumaria. Le fiamme producono una quantità minima di emissioni e il caminetto può essere installato senza la necessità di costose modifiche alla struttura esistente.

In conclusione, il camino a bioetanolo da parete rappresenta una scelta raffinata per coloro che desiderano un riscaldamento efficace e allo stesso tempo desiderano arricchire il loro spazio con un elemento di design contemporaneo. Che aspetti, allora? Fallo tuo ora su eBay dove puoi trovarlo a 189€ con le spedizioni gratuite. Ricordati solo di inserire il codice CASA24 al momento del pagamento per riscattarlo e ottenere il prezzo che ti abbiamo segnalato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.